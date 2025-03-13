"Возвращают" Панамский канал: Трамп поручил Пентагону создать план действий, — NBC News

Американское правительство предусматривает вариант даже силового захвата Панамского канала, написали журналисты. Решение зависит от поведения правительства Панамы.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал Министерству обороны и командованию подготовить план усиления группировки на берегах Панамского канала. При этом он хотел бы, чтобы американские военные стояли настолько близко, чтобы их было видно с кораблей. Количество войск будет зависеть от того, насколько местное правительство согласится на условия Белого дома. О решении Трампа по Панамскому каналу написало агентство NBC News.

Журналисты получили информацию от двух неназванных источников в администрации американского президента. Источники рассказали, что будут делать США, чтобы "вернуть" Панамский канал. Как выяснилось, Южное военное командование готовит планы увеличения контингента в центрально американской стране. Рассматривают различные варианты. Более вероятный — предполагается тесное сотрудничество с местными властями. Менее вероятный — когда придется применять силу, заявили собеседники медиа.

"Будет ли использована военная сила зависит от того, насколько панамские военные согласятся сотрудничать с США", — заявили они.

Согласно данным NBC News, командующий Южной группировки армии США адмирал Элвин Холси уже предоставил ориентировочные планы министру обороны Питу Гегсету. В свою очередь глава Пентагона планирует посетить Панаму в апреле 2025 года. При этом отмечается, что военные должны решить проблему, на которую указал Трамп: Китай слишком сильно присутствует в данном регионе и может, если захочет, заблокировать американские корабли.

"Официальные лица предупредили, что вторжение США в Панаму маловероятно и будет серьезно рассматриваться только в том случае, если большее американское военное присутствие в Панаме не достигнет цели президента Дональда Трампа по восстановлению водного пути", — привели журналисты слова анонимных чиновников.

США и Панама — заявления Трампа о Панамском канале

Отметим, президент Дональд Трамп с декабря 2024 года говорит о том, что США необходимо вернуть контроль над Панамским каналом. В январе 2025 года он заявил, что Китай якобы "руководит" 82-километровым перешейком, по которому корабли движутся из Атлантического в Тихий океан и наоборот.

Между тем в марте президент Панамы обвинил во лжи главу Белого дома, который сказал, что американцы якобы перекупили порты. Чиновник заявил, что на самом деле порты контролирует правительство страны, и ни Китай, ни США к этому не причастны.

Напоминаем, 8 марта издание The Gurdian рассказало о влиянии желания Трампа взять под контроль Гренландию.