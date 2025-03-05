Ничего он не вернул: президент Панамы обвинил Трампа во лжи насчет канала

Порты, принадлежащие компании из Гонконга, продают компании из США, но сам Панамский канал продолжает контролировать Панама.

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Дональд Трамп сообщил, что США "начали возвращать Панамский канал". Но президент Панамы заявил, что президент США лжет. Трамп так отреагировал на покупку американской компанией BlackRock двух крупных портов на Панамском канале у их владельца из Гонконга за 22,8 миллиарда долларов на фоне давления со стороны Дональда Трампа, который заявлял о чрезмерном влиянии Китая на стратегический водный путь. Об этом сообщает Reuters.

Согласно договору, гонконгская компания CK Hutchison продаст бизнес консорциуму, в который входят BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited. Они получат 90% акций компании, владеющей и управляющей двумя портами в Панаме.

Трамп неоднократно заявлял, что "Китай контролирует Панамский канал", а в начале года даже пригрозил "вернуть его" под американское управление. Его администрация также требовала от Панамы уменьшить влияние Китая на канал.

Кроме панамских портов, соглашение также предусматривает продажу 80% акций портовых дочерних компаний CK Hutchison, которые управляют 43 портами в 23 странах, в частности в Великобритании, Германии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Мексике и Австралии.

Остальные 20% акций останутся в собственности портового оператора PSA, который принадлежит суверенному фонду Сингапура Temasek.

CK Hutchison ожидает получить более 19 миллиардов долларов наличными в результате сделки, включая погашение части акционерных займов. Рыночная капитализация компании составляет 19 миллиардов долларов США.

Победа Трампа на выборах в ноябре и его призывы вернуть Панамский канал под контроль США подтолкнули CK Hutchison к решению продать порты.

"Я хотел бы подчеркнуть, что сделка носит исключительно коммерческий характер и никак не связана с недавними политическими новостями, касающимися портов Панамы", — заявил соуправляющий директор CK Hutchison Фрэнк Сикст.

"Моя администрация займется возвращением Панамского канала, и мы уже начали это делать", — заявил Трамп.

Однако президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил утром 5 марта, что президент США Дональд Трамп лгал, когда утверждал, что администрация североамериканского лидера "возвращает себе" Панамский канал. И отметил, что канал остается под контролем Панамы. Ответа от США на это заявление пока не последовало.

Напомним, CK Hutchison принадлежит миллиардеру из Гонконга Ли Кашину. Трамп обещал "вернуть" Панамский канал еще в своей инаугурационной речи. Он также хотел, чтобы американские корабли пропускали через канал бесплатно.

Фокус писал о том, как был построен Панамский канал и почему Дональд Трамп вспомнил о нем, готовясь вернуться в Белый дом.

Также Фокус пояснял, почему идея США претендовать на Панамский канал не нова. Сам Трамп говорил об этом еще в 2011 году. А президент США Джимми Картер провернул ловкий политический ход, согласно которому Панамский канал перешел под контроль Панамы только в 1999 году.