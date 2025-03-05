Нічого він не повернув: президент Панами звинуватив Трампа у брехні щодо каналу

Порти, що належать компанії з Гонконгу, продають компанії зі США, але сам Панамський канал продовжує контролювати Панама.

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Дональд Трамп повідомив, що США "почали повертати Панамський канал". Але президент Панами заявив, що президент США бреше. Трамп так відреагував на купівлю американською компанією BlackRock двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за 22,8 мільярда доларів на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з угодою, гонконгська компанія CK Hutchison продасть бізнес консорціуму, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment Limited. Вони отримають 90% акцій компанії, що володіє і управляє двома портами в Панамі.

Трамп неодноразово заявляв, що "Китай контролює Панамський канал", а на початку року навіть пригрозив "повернути його" під американське управління. Його адміністрація також вимагала від Панами зменшити вплив Китаю на канал.

Окрім панамських портів, угода також передбачає продаж 80% акцій портових дочірніх компаній CK Hutchison, що управляють 43 портами у 23 країнах, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, в Мексиці та Австралії.

Решта 20% акцій залишаться у власності портового оператора PSA, який належить суверенному фонду Сінгапуру Temasek.

CK Hutchison очікує отримати понад 19 мільярдів доларів готівкою в результаті угоди, включно із погашенням частини акціонерних позик. Ринкова капіталізація компанії становить 19 мільярдів доларів США.

Перемога Трампа на виборах у листопаді та його заклики повернути Панамський канал під контроль США підштовхнули CK Hutchison до рішення продати порти.

"Я хотів би наголосити, що угода має винятково комерційний характер і жодним чином не пов'язана з нещодавніми політичними новинами, що стосуються портів Панами", — заявив співкерівний директор CK Hutchison Френк Сікст.

"Моя адміністрація займеться поверненням Панамського каналу, і ми вже почали це робити", — заявив Трамп.

Однак президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив уранці 5 березня, що президент США Дональд Трамп брехав, коли стверджував, що адміністрація північноамериканського лідера "повертає собі" Панамський канал. І зазначив, що канал залишається під контролем Панами. Відповіді від США на цю заяву поки що не було.

Нагадаємо, CK Hutchison належить мільярдеру з Гонконгу Лі Кашину. Трамп обіцяв "повернути" Панамський канал ще у своїй інавгураційній промові. Він також хотів, щоб американські кораблі пропускали через канал безкоштовно.

Фокус писав про те, як був побудований Панамський канал і чому Дональд Трамп згадав про нього, готуючись повернутися в Білий дім.

Також Фокус пояснював, чому ідея США претендувати на Панамський канал не нова. Сам Трамп говорив про це ще 2011 року. А президент США Джиммі Картер провернув спритний політичний хід, згідно з яким Панамський канал перейшов під контроль Панами тільки 1999 року.