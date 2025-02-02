Чужая Панама. Почему США и Китай сцепились за канал между двумя океанами

Новый госсекретарь США Марко Рубио отправляется в свою первую с момента вступления в должность зарубежную поездку в Панаму. Этому предшествовало острое пикирование между двумя странами. Чем важен Панамский канал для США, разбирался Фокус.

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В своей инаугурационной речи Дональд Трамп упомянул о желании вернуть в собственность США Панамский канал. На следующий день правительство Панамы обратилось в Совет Безопасности ООН с жалобой. А уже 23 января в американском сенате зарегистрировали проект резолюции, которая выглядит как ультиматум.

Дональд Трамп впервые заговорил о необходимости возвращения Панамского канала еще как бизнесмен — в далеком 2011 году Фото: Getty Images

Панамский канал — это искусственно созданный людьми водный путь (открыт в 1914 году), который соединяет Атлантический и Тихий океаны, прокладывая водный путь почти 14 тысячам судов, которые ежегодно перевозят грузы из одного океана в другой, не минуя для этого Южную Америку. Таким образом они сокращают свой путь на 15 тысяч километров.

Через Панамский канал ежегодно проходит около 5-6% мирового объема торговли, что делает водную артерию одним из важнейших транспортных коридоров в мире — на уровне с Суэцким каналом, который тоже существенно сокращает логистическое плечо для своих пользователей.

Около двух третей судов, которые пользуются его услугами, ходят под американским флагом. Объем товаров, которые они провозят через канал составляет 40% от всех контейнерных перевозок США! Поэтому для американского бизнеса Панамский канал имеет крайне важное значение. А Дональд Трамп впервые заговорил о необходимости возвращения Панамского канала еще как бизнесмен — в далеком 2011 году.

Панамский канал соединяет два крупнейших в мире океана и ежегодно приносит Панаме доход в размере $5 млрд

История сотрудничества: какое отношение США имеют к строительству канала

Канал ежегодно приносит Панаме доход в размере $5 млрд (4% ее ВВП). Но для панамцев канал — это не просто комплекс инженерных сооружений и предприятий, который является основным источником поступлений в их государственную казну (более 23% доходной части бюджета). В 1994 году Панамский канал был признан одним из семи современных чудес света. Он давно превратился из обычного объекта инфраструктуры в предмет национальной гордости и даже идентичности.

Именно строительство Канала через Центральноамериканский перешеек в начале XX века дало толчок государственной независимости Панамы. Строительство было невероятно сложным. Неровность местности заставляла возводить десятки шлюзов, через которые проходят корабли, преодолевая перешеек. За более чем десять лет сооружения канала в джунглях Центральной Америки от болезней и производственных травм погибли тысячи рабочих — преимущественно гастарбайтеры из близлежащих государств региона.

Панамский канал был торжественно открыт в разгар Первой мировой войны. Последний промышленный взрыв осуществил нажатием кнопки президент США Вудро Уилсон непосредственно в Белом Доме (сигнал к детонатору был передан по телеграфным линиям).

Президент США Вудро Вильсон телеграфно осуществил детонацию, которая разрушила последний барьер Панамского канала за 6000 километров. Рисунок Ахилла Бельтрама из издания La Domenica del Corriere, 19 октября 1913 г. Фото: Getty Images

Для США сооружение Панамского канала стало символом мирного строительства и процветания Америки как части мира, в то время, когда Европа занималась самоуничтожением в кровавой войне. Для панамцев это стало уникальной возможностью приобщиться к грандиозному инфраструктурному проекту технологически развитого государства. Контроль за Каналом оставался за Вашингтоном. На прилегающую территорию ввели американские войска, которые одновременно гарантировали и суверенитет молодой Панамы.

Важность этой артерии подчеркивает то, что первый зарубежный визит в истории президент США (тогда им был Теодор Рузвельт) совершил именно в Панаму, чтобы лично осмотреть строительство канала.

Президент США Теодор Рузвельт на гигантском паровом экскаваторе во время строительства Панамского канала, 1906 год Фото: Getty Images

Борьба за Панамский канал времен Холодной войны

Ситуация изменилась в 1960-х годах. Тогда волна антиколониальных настроений докатилась и до Панамы. Суэцкий канал был передан Египту. Многочисленные африканские и азиатские государства получили независимость от бывших метрополий. Происходили эти процессы в разгар Холодной войны — не без поддержки Кремля. Молодые активисты тогда проникли на контролируемую американскими военными территорию с целью развернуть там флаг Панамы. Возникла стычка, в результате которой погибли несколько американских военных и несколько десятков протестующих. Избегать вопроса юрисдикции Панамского канала уже было невозможно.

Для Вашингтона этот вопрос стал по-настоящему проблемным. Силу применить он не мог с точки зрения международного престижа (напрашивались бы прямые аналогии с действиями Москвы в похожих ситуациях в Восточной Европе). Но просто так отдать сверхважный для самих США канал ни один президент не решался.

Панамский канал был и остается важной транспортной артерией не только во внешнеэкономической деятельности США, но и в их внутренней торговле Фото: Фокус

Панамский канал был и остается важной транспортной артерией не только во внешнеэкономической деятельности США, но и в их внутренней торговле, поскольку соединяет восточное побережье с западным. Еще с середины XIX века штат Калифорния, который был освоен раньше Среднего Запада, соединялся с Нью-Йорком морским путем — через мыс Горн (крайний юг американского континента, вблизи Антарктиды). Ситуацию именно с товароперевозками не изменило ни прокладка трансконтинентальной железной дороги, ни бурное развитие гражданской авиации уже в середине XX века.

Наконец Джимми Картер взялся обработать эту геополитическую "горячую картофелину". Это он заключил хитроумный договор, по которому окончательный контроль над каналом Панама получала аж в 1999 году. Таким образом Картер переложил имиджевые потери на своего преемника через четверть века (им оказался тоже представитель Демократической партии Билл Клинтон).

США берутся за оружие

Трудно обойти факт военного вторжения США в Панаму спустя десятилетия после подписания договора. Тогда по приказу уже президента Джорджа Буша-старшего американские вооруженные силы арестовали панамского президента военного диктатора Мануэля Норьегу — за содействие наркотрафика в США. Но на договор это никак не повлияло — в 1999 году Панама полностью взяла контроль над каналом.

Инфраструктура вошла под юрисдикцию правительства Панамы. Однако в техническом смысле все осталось в руках транснациональных корпораций (ТНК) — лишь один из пяти портов, формирующих логистическую структуру канала, принадлежит панамской компании. Остальные зарегистрированы в США, Сингапуре, Тайване и Гонконге. Вот здесь и начинается самая интересная история.

В техническом смысле Панамский канал находится в руках транснациональных корпораций Фото: Фокус

Канал принадлежит Панаме. При чем здесь Китай?

В 1997 году в состав КНР вошел Гонконг (еще один отложенный договор. На этот раз постаралась Маргарет Тэтчер). Но город оставлял за собой право на самоуправление, что делало его неким западным анклавом в составе КНР и одновременно популярным офшором для многих ТНК, ведущих дела на Тихоокеанском бассейне. Однако с приходом к власти Си Цзиньпиня в Пекине решили лишить Гонконг самоуправления довольно жестким способом. И вопрос дальнейшего статуса ТНК, зарегистрированных в Гонконге, остается открытым.

Каждый пятый корабль, который проходит через Панамский канал — китайский Фото: Фокус

Каждый пятый корабль, проходящий через Панамский канал, — китайский. Однако еще более интересным для Пекина может быть геополитическое влияние, которое дает транспортный коридор, позволяющий контролировать почти половину грузовых перевозок страны-конкурента. Это понимают и в Вашингтоне, отсюда и такое внимание к уже более четверти века как чужому инфраструктурному объекту.

Панамский канал и огромные деньги — чьи?

Так что же получается: Панама, вовремя воспользовавшись геополитической конъюнктурой, на волне лозунгов антиколониальной борьбы смогла обобрать своего могущественного соседа, присвоив себе то, что американцы построили более века назад на пике своего технологического развития?

И здесь появляется очень существенный нюанс. После получения полного суверенитета над каналом Панама начала его реконструкцию, которая длилась более десятилетия и завершилась в 2014 году. Инфраструктура Панамского канала была существенно обновлена; теперь он может пропускать корабли в полтора раза больше, чем раньше, что соответствует современным техническим возможностям товарного флота.

Важно, что оплата за пользование каналом осуществляется в зависимости от объема груза, который провозит судно. Бывший администратор Панамского канала Хорхе Луис Кихано заявил, что крупнейшие корабли могут платить за проезд до $1,2 млн. А профессор истории в Университете Мэриленда в Колледж-Парке Джули Грин считает, что с 1999 года Панамский канал функционирует значительно эффективнее и лучше, чем в те годы, когда он находился под контролем США.

Панама — одна из самых богатых стран Латинской Америки Фото: Pexels

Панама стала одной из самых богатых стран Латинской Америки по уровню благосостояния населения, и ее жители объясняют это не в последнюю очередь именно обретением суверенитета над каналом, который в прямом смысле слова разделил их страну пополам.

"Один пояс — один путь". Китай контролирует вход и выход

Важным моментом стало участие в модернизации канала КНР. Обозреватель Atlantic Council Джейсон Марчак отметил постепенный и неуклонный рост влияния Китая в Панаме с момента получения первой концессии Гонконгской корпорации Hutchison-Whampoa в портах Бальбоа и Кристобаль еще в 1997 году.

Напомним, именно тогда Гонконг вошел в состав КНР. Уже после завершения модернизации, в 2015 году гонконгская корпорация CK Hutchinson Holdings приобрела порт, который принадлежал местной компании. Таким образом китайцы стали владеть инфраструктурой на входе и выходе из канала. В 2021 году концессия была продлена на 25 лет.

Панама вступила в китайскую инфраструктурную инициативу "Один пояс — один путь" Фото: Getty Images

В 2017 году Панама первой из латиноамериканских государств вступила в китайскую инфраструктурную инициативу "Один пояс — один путь" (The Belt and Road Initiative — BRI). В тот же год разорвала дипломатические отношения с Тайванем. Это означало, что Панама признает один Китай, и он — коммунистический. Впечатляющее влияние китайских инвестиций!

Панама питает надежды на Глобальный Юг — и не без оснований

Испанский исследователь отношений между США Панамой и КНР Родриго Мартин отметил, что Панама стала одной из важнейших стран для стратегии Китая в Латинской Америке. Она запустила дальнейшую волну сворачивания дипломатических отношений с Тайванем и вступления латиноамериканских стран в BRI. Так Панама стала чужой для Вашингтона.

Поэтому речь сейчас идет не просто об инфраструктуре или объекте концессии. В рамках противостояния КНР и США разворачивается борьба за каждый клочок стратегической территории, и проход между крупнейшими океанами не может быть на периферии этого противостояния.

Корабль проходит через Панамский канал Фото: Getty Images

При этом Панама четко позиционирует себя как часть Глобального Юга — китайского геополитического видения, которое базируется, в частности, на антиколониальной борьбе. В Панаме возмущены желанием Вашингтона вытеснить Китай с ее рынков. Бывший президент этой страны Эрнесто Перес-Бальядарес назвал потенциальный разрыв с КНР "откровенной трусостью". Поэтому экспрессивные упреки Дональда Трампа против Дании или Канады политики этих стран пытаются спустить на тормоза, всячески отшучиваясь и переводя речь в демагогическую плоскость. Но в Панаме это воспринимают совсем по-другому. За канал в свое время пролилась кровь. И Панама вместе с новыми заокеанскими друзьями уже готова подать претензии США как попытку восстановления колониальной системы мира. Шутить в этом случае никто не собирается, и Панама уже обратилась в ООН с соответствующими заявлениями.

У этого маленького государства почти нет армии. Поэтому чисто технически США легко смогут взять Панамский канал под свой контроль. Однако эта маленькая победа может оказаться пирровой, ведь она скорее всего окончательно разрушит действующий международный порядок, который пока является американоцентричным.