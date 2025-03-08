"Непредсказуемая ситуация": заявления Трампа расшатывают стабильность на Гренландии, — The Guardian

В статье издания отмечается, что количество жителей за независимость и за присоединение к США находится в шатком положении. Эксперты утверждают, что ситуация по Гренландии становится "непредсказуемой".

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Риторика действующего президента США Дональда Трампа по Гренландии привела к "шаткому состоянию" между гренландцами, часть которых выступает за независимость, а другая — положительно говорит о преимуществах сотрудничества с Вашингтоном. Об этом говорится в статье издания The Guardian.

Автор статьи Миранда Брайант указывает, что сейчас аналитики не могут предсказать, сможет ли действующее правительство во главе с Муте Эгеде, который является сторонником независимости острова, сохранить свою власть. В то же время оппозиция считает, что на фоне заявлений Трампа, в Нуука (столице Гренландии — ред.) есть шанс улучшить соглашение с Данией относительно статуса автономии острова и расширить сотрудничество с Вашингтоном.

Сейчас на острове запланированы выборы в местный парламент, и дискуссия между гренландцами о дальнейшей судьбе острова может обостриться и стать "совсем непредсказуемой". Эксперт Гемниц Ларсен говорит, что сейчас жители острова "настроены решительно" и даже "готовы к радикальным действиям". В частности из-за публикации документального фильма о том, как Копенгаген якобы заработал капитал на добыче криолита на сумму в 400 млрд датских крон (более 2,3 трлн грн) за последние три столетия господства на острове.

Кроме того, последний опрос местного издания Sermitsiaq показал, что более 34% избирателей убеждены, что результаты дальнейшего расследования действий Копенгагена по обворовыванию острова "точно повлияют на результат их голосования". Дополнительное напряжение между Данией и Гренландией создает скандал с выдачей внутриматочных спиралей в 1966-1970 годах, которые получили 4,5 тыс. местных женщин без согласия или их ведома, что островное правительство называет "сознательным геноцидом".

Несмотря на недоразумения между Копенгагеном и Нууком, реализация независимости острова не будет слишком быстрой. Руководитель центра внешней политики и политики безопасности Университета Гренландии Расмус Леандер Нильсен отмечает, что среди местных политиков сейчас доминирует два нарратива — за независимость от Дании и за сотрудничество с США.

"Эти два нарратива несколько сталкиваются. Мы видим разную динамику поддержки обеих позиций, но ситуация становится все более непредсказуемой. В то же время референдум о независимости может состояться во время следующего цикла выборов, но маловероятно, что Гренландия достигнет независимости в ближайшие четыре года. Это может занять десятилетие или больше. Подобно Brexit, даже если Гренландия проголосует "за" на референдуме, все равно потребуются длительные дискуссии и переговоры", — отмечает эксперт.

Господин Нильсен убежден, что среди более вероятных сценариев есть тот, где Гренландия попытается пересмотреть свои отношения с Данией в пределах королевства. По его мнению, Гренландия имеет достаточно "хорошие карты в руках и может привести аргумент, что им нужно сделать что-то другое, чем действующий статус-кво".

К текущему избирательному процессу в парламент Гренландии проявляют "повышенный интерес СМИ со всего мира". Дискуссия относительно будущего статуса острова заставляет многих политических игроков в Нууке "задумываться о будущем".

Член первой администрации Трампа и исполнительный директор вашингтонской инвестиционной компании GreenMet Дрю Горн говорит, что в Гренландию готовы немедленно инвестировать "десятки миллиардов" долларов. Его мнение не поддерживает бывший уполномоченный Трампа по вопросам Арктики и инвестор Том Дэнс, который говорит, что хотя "быстрых денег" на острове нельзя заработать, однако добыча полезных ископаемых — это долгосрочный бизнес, а сам период станет "захватывающим временем" для Гренландии.

"Это действительно время для перемен в прямом смысле этого слова. Мы говорим о космосе и путешествиях на Марс, а потом, когда вы понимаете, что Нуук находится в трех часах полета от Нью-Йорка или около того, то это становится интересно", — отметил господин Дэнс.

Ранее стало известно, что Гренландия захотела независимости от Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде уверен, что время делать следующий шаг и строить будущее самостоятельно.

Впоследствии сообщалось, что в Конгресс США внесли билль о приобретении и переименовании Гренландии. Американцы переименуют Гренландию и она будет называться по цветам флага США, предлагает сенатор Конгресса США.