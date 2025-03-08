"Непередбачувана ситуація": заяви Трампа розхитують стабільність на Гренландії, — The Guardian

В статі видання відзначється, що кількість мешканців за незалежність та за приєднання до США перебуває у хиткому положенні. Експерти переконують, що ситуація щодо Гренландії стає "непередбачуваною".

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Риторика чинного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії привела до "хиткого стану" між гренландцями, частина яких виступає за незалежність, а інша — позитивно говорить про переваги співпраці з Вашингтоном. Про це йдеться у статті видання The Guardian.

Авторка статті Міранда Браянт вказує, що наразі аналітики не можуть передбачити, чи зможе чинний уряд на чолі з Муте Егеде, який є прихильником незалежності острова, зберегти свою владу. Водночас опозиція вважає, що на тлі заяв Трампа, в Нуука (столиці Гренландії — ред.) є шанс покращити угоду з Данією щодо статусу автономії острова та розширити співпрацю з Вашингтоном.

Наразі на острові заплановані вибори до місцевого парламенту, і дискусія між гренландцями щодо подальшої долі острова може загостритися та стати "зовсім непередбачуваною". Експерт Гемніц Ларсен каже, що наразі мешканці острова "налаштовані рішуче" та навіть "готові до радикальних дій". Зокрема через публікацію документального фільму про те, як Копенгаген начебто заробив капітал на видобуванні кріоліту на суму в 400 млрд данських крон (понад 2,3 трлн грн) за останні три сторіччя панування на острові.

Крім того, останнє опитування місцевого видання Sermitsiaq показало, що понад 34% виборців переконані, що результати подальшого розслідування дій Копенгагена щодо обкрадання острова "точно вплинуть на результат їхнього голосування". Додаткове напруження між Данією та Гренландією створює скандал з видачею внутрішньоматкових спіралей у 1966-1970 роках, які отримали 4,5 тис. місцевих жінок без згоди чи їхнього відома, що острівний уряд називає "свідомим геноцидом".

Попри непорозуміння між Копенгагеном і Нууком, реалізація незалежності острова не буде надто швидкою. Керівник центру зовнішньої політики та політики безпеки Університету Гренландії Расмус Леандер Нільсен відзначає, що серед місцевих політиків наразі домінує два наративи — за незалежність від Данії та за співпрацю зі США.

"Ці два наративи дещо стикаються. Ми бачимо різну динаміку підтримки обох позицій, але ситуація стає все більше непередбачуваною. Водночас референдум про незалежність може відбутися під час наступного циклу виборів, але малоймовірно, що Гренландія досягне незалежності в найближчі чотири роки. Це може зайняти десятиліття або більше. Подібно до Brexit, навіть якщо Гренландія проголосує "за" на референдумі, все одно будуть потрібні тривалі дискусії та переговори", — відзначає експерт.

Пан Нільсен переконаний, що серед більш ймовірних сценаріїв є той, де Гренландія спробує переглянути свої відносини з Данією в межах королівства. На його думку, Гренландія має досить "хороші карти в руках і може навести аргумент, що їм потрібно зробити щось інше, ніж чинний статус-кво".

До поточного виборчого процесу в парламент Гренландії проявляють "підвищений інтерес ЗМІ зі всього світу". Дискусія щодо майбутнього статусу острова змушує багатьох політичних гравців в Нууці "задумуватися про майбутнє".

Член першої адміністрації Трампа та виконавчий директор вашингтонської інвестиційної компанії GreenMet Дрю Горн каже, що в Гренландію готові негайно інвестувати "десятки мільярдів" доларів. Його думку не підтримує колишній уповноважений Трампа з питань Арктики та інвестор Том Денс, який каже, що хоча "швидких грошей" на острові не можна заробити, однак видобуток корисних копалин – це довгостроковий бізнес, а сам період стане "захоплюючий час" для Гренландії.

"Це дійсно час для змін в прямому сенсі цього слова. Ми говоримо про космос і подорожі на Марс, а потім, коли ви розумієте, що Нуук знаходиться в трьох годинах польоту від Нью-Йорка або близько того, то це стає цікаво", — відзначив пан Денс.

Раніше стало відомо, що Гренландія захотіла незалежності від Данії. Прем'єр-міністр острова Муте Егеде впевнений, що час робити наступний крок і будувати майбутнє самостійно.

Згодом повідомлялося, що в Конгрес США внесли білль про придбання та перейменування Гренландії. Американці перейменують Гренландію і вона буде називатись по кольорах прапора США, пропонує сенатор Конгресу США.