У Конгрес США внесли білль про придбання та перейменування Гренландії: деталі (документ)

Американці перейменують Гренландію і вона буде називатись по кольорах прапора США, пропонує сенатор Конгресу США.

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Сенатор Республіканської партії Ерл Лерой "Бадді" Картер подав у Конгрес білль (законопроєкт), який може розпочати офіційний процес купівлі острова Гренландія. У тексті документа також вказане нове ім'я Гренландії, яке з'явиться на американських картах. Про це Картер написав на порталі Конгресу.

Інформація про законопроєкт з'явилась 11 лютого. Сенатор написав, що США незабаром стануть більші за площею, оскільки заволодіють островом Гренландія. На думку політика, це правильна ідея президента Дональда Трампа, який турбується про безпеку для американців.

"Ми з гордістю вітатимемо її народ приєднатися до найвільнішої нації, яка коли-небудь існувала, коли наш головний переговорник укладе цю монументальну угоду", — написав він.

Під дописом є посилання на текст законопроєкту про Гренландію, який складається з двох сторінок.

Пропозиції сенатора-республіканця щодо отримання чужої території:

Дональд Трамп отримує повноваження для переговорів з Данією щодо купівлі Гренландії;

Гренландію перейменують і вона називатиметься "Червонобіло-блакитна земля" (Red, White, and Blueland). Після прийняття закону таку назву напишуть на усіх картах США.

США і Гренландія - перша сторінка білля про купівлю острова Фото: Скриншот США і Гренландія - друга сторінка білля про купівлю острова Фото: Скриншот

У акаунті X (Twitter) Ерл Лерой "Бадді" Картер опублікував зображення, яке ілюструє його пропозицію: це малюнок Гренландії, розмальованої кольорами прапора США. Користувачі соцмереж відреагували на публікацію. Дехто пропонує завезти сенатора на Аляску, сказати, що це Гренландія, і там залишити. Інші повідомили Департаменту ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, про марнування державних коштів. Також були пропозиції переправити на острів усіх прихильників ідеї MAGA (Make America Great Again).

На сторінці Facebook прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen) поки що немає реакції на пропозицію американського сенатора щодо Гренландії.

США і Гренландія — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп після перемоги на виборах оголосив, що хотів би купити у Данії острів Гренландія. При цьому він пояснив, що острів має важливе значення для безпеки американців — для захисту від РФ та Китаю. Данські та гренландські політики відкинули таку пропозицію. Крім того, вони запевняли, що США можуть отримати більше можливостей на цій території, але така відповідь не знайшла розуміння у Трампа.

Нагадуємо, новий американський уряд вже перейменував дві географічні назви на світових картах: Мексиканську затоку та гору на Алясці. Тим часом Трамп вирішив взяти під контроль родовища рідкоземельних руд в Україні. Щоб оформити угоду та поговорити про завершення війни, до Києва має приїхати міністр фінансів США, писав Фокус.