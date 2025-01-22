Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки: подробиці

Американський президент Дональд Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки в Американську. Однак президентка Мексики Клаудія Шейнбаум лише розсміялася над цим документом.

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47-ий президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ "Відновлення назв, що прославляють велич Америки", у рамках якого Мексиканську затоку перейменовують на затоку Америки. Це рішення, як зазначається в документі, має підкреслити ключову роль регіону в історії, економіці та енергетичній безпеці США.

У документі наголошується, що затока є важливим транспортним вузлом, основним риболовецьким регіоном і одним із найбагатших нафтогазових басейнів у світі. Її ресурси забезпечують 14% видобутку нафти США і значну частку природного газу.

Дональд Трамп Фото: The White House

"Затока продовжить відігравати ключову роль у формуванні майбутнього Америки і світової економіки, і на знак визнання цього процвітаючого економічного ресурсу і його критичної важливості для економіки нашої країни та її народу я розпоряджаюся, щоб її було офіційно перейменовано на Затоку Америки", — ідеться в указі.

Про плани зміни назви Мексиканської затоки обраний президент Дональд Трамп оголосив журналістам 7 січня.

"Затока Америки — яка прекрасна назва", — сказав Трамп.

Після цього член палати представників, республіканець від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін заявила, що планує внести законопроєкт про зміну назви Мексиканської затоки через Конгрес.

Марджорі Тейлор Грін Фото: facebook.com/RepMTGreene

"Я доручила своїм співробітникам негайно почати розробку законопроєкту про зміну назви Мексиканської затоки на Американську затоку. Це важливо, щоб почати фінансування зміни карт для всіх агентств федерального уряду, таких як управління цивільної авіації та військових", — написала Грін в X.

Пізніше вона опублікувала сам текст пропозиції, в якій зазначила, що мексиканські картелі використовують затоку для торгівлі людьми, наркотиками, зброєю і бозна-чим іще, а мексиканський уряд дає їм змогу це робити.

"Американський народ оплачує витрати із захисту та забезпечення безпеки морських водних шляхів для ведення торгівлі. Наші збройні сили США захищають цей район від будь-яких військових загроз з боку іноземних держав. Це наша затока. Її законна назва — затока Америки, і саме так її має називати увесь світ", — заявила вона, додавши, що Рада з географічних назв має перейменувати всі федеральні документи і карти протягом 180 днів із моменту підписання закону.

Реакція Мексики на перейменування затоки

Спочатку, після озвучування планів щодо перейменування водойми, президент Мексики Клаудія Шейнбаум зі свого боку запропонувала назвати Північну Америку "Мексиканською Америкою".

За її словами, установчий документ 1814 року, що передував конституції Мексики, іменував нинішні території Штатів "América Mexicana".

Уже після підписання указу про перейменування, президент Мексики зазначила, що на американській частині материка Трамп може називати затоку як завгодно.

"Для нас це, як і раніше, Мексиканська затока, і для всього світу це, як і раніше, Мексиканська затока", — розсміялася Клаудія Шейнбаум.

Чи може Трамп перейменувати Мексиканську затоку

За обстеження та однакове нанесення на карти всіх морів, океанів і судноплавних вод світу відповідає Міжнародна гідрографічна організація. І США, і Мексика є членами цієї організації. Водночас під керівництвом міністра внутрішніх справ працює федеральна міжвідомча організація, так звана Рада США з географічних назв, яка відповідає за підтримання однакового їх використання. Вона не створює назви для географічних об'єктів, а схвалює або відхиляє назви, запропоновані іншими, на основі встановлених політик. І навіть якщо ця рада погодить офіційну назву для федерального рівня, інші країни абсолютно не зобов'язані слідувати цьому.

Кому належить Мексиканська затока?

Внутрішнє море західної частини Атлантичного океану площею 1543 тис. км² обмежене з північного заходу, півночі та сходу узбережжям США (штати Флорида, Алабама, Міссісіпі, Луїзіана і Техас), на півдні та південному заході — узбережжям Мексики (штати Тамауліпас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан), а також островом Куба. Фото: Скриншот

Згідно з даними Держдепартаменту США, морський кордон у Мексиканській затоці між США і Мексикою починається в центрі гирла Ріо-Гранде і проходить по фіксованій лінії. США мають морську юрисдикцію над своєю частиною Мексиканської затоки, тоді як Мексика має юрисдикцію над своєю частиною.

Нагадаємо, 20 січня під час своєї інавгураційної промови президент США Дональд Трамп підняв питання контролю над Панамським каналом, однак у МЗС РФ заявили, що Панамський канал юридично належить Панамі, і застерегли США від спроб повернути його військовим або економічним шляхом.

Також Фокус писав, що міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен відреагував на заяви американського президента Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Він підкреслив, що Сполучені штати, як і будь-яка інша держава, не можуть "робити все, що їм заманеться".