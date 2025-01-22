Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива: подробности

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Однако президент Мексики Клаудия Шейнбаум только рассмеялась над этим документом.

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Вступивший в должность 47-ой президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ "Восстановление названий, прославляющих величие Америки", в рамках которого Мексиканский залив переименовывается в залив Америки. Данное решение, как отмечается в документе, должно подчеркнуть ключевую роль региона в истории, экономике и энергетической безопасности США.

В документе отмечается, что залив является важным транспортным узлом, основным рыболовецким регионом и одним из самых богатых нефтегазовых бассейнов в мире. Его ресурсы обеспечивают 14% добычи нефти США и значительную долю природного газа.

Дональд Трамп Фото: The White House

"Залив продолжит играть ключевую роль в формировании будущего Америки и мировой экономики, и в знак признания этого процветающего экономического ресурса и его критической важности для экономики нашей страны и ее народа я распоряжаюсь, чтобы он был официально переименован в Залив Америки", — говорится в указе.

О планах изменения названия Мексиканского залива избранный президент Дональд Трамп объявил журналистам 7 января.

"Залив Америки — какое прекрасное название", — сказал Трамп.

После этого член палаты представителей, республиканец от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что планирует внести законопроект об изменении названия Мексиканского залива через Конгресс.

Марджори Тейлор Грин Фото: facebook.com/RepMTGreene

"Я поручила своим сотрудникам немедленно начать разработку законопроекта об изменении названия Мексиканского залива на Американский залив. Это важно, чтобы начать финансирование изменения карт для всех агентств федерального правительства, таких как управление гражданской авиации и военных", — написала Грин в X.

Позднее она опубликовала сам текст предложения, в котором отметила, что мексиканские картели используют залив для торговли людьми, наркотиками, оружием и бог знает чем еще, а мексиканское правительство позволяет им это делать.

"Американский народ оплачивает расходы по защите и обеспечению безопасности морских водных путей для ведения торговли. Наши вооруженные силы США защищают этот район от любых военных угроз со стороны иностранных государств. Это наш залив. Его законное название — залив Америки, и именно так его должен называть весь мир", — заявила она, добавив, что Совет по географическим названиям должен переименовать все федеральные документы и карты в течение 180 дней с момента подписания закона.

Реакция Мексики на переименование залива

Сначала, после озвучивания планов по переименованию водоема, президент Мексики Клаудия Шейнбаум в свою очередь предложила назвать Северную Америку "Мексиканской Америкой".

По ее словам, учредительный документ 1814 года, предшествовавший конституции Мексики, именовал нынешние территории Штатов "América Mexicana".

Уже после подписания указа о переименовании, президент Мексики отметила, что на американской части материка Трамп может называть залив как угодно.

"Для нас это по-прежнему Мексиканский залив, и для всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", — рассмеялась Клаудия Шейнбаум.

Может ли Трамп переименовать Мексиканский залив

За обследование и единообразное нанесение на карты всех морей, океанов и судоходных вод мира отвечает Международная гидрографическая организация. И США, и Мексика являются членами этой организации. В то же время под руководством министра внутренних дел работает федеральная межведомственная организация, т.н. Совет США по географическим названиям, который отвечает за поддержание единообразного их использования. Он не создает названия для географических объектов, а одобряет или отклоняет названия, предложенные другими, на основе установленных политик. И даже если этот совет согласует официальное название для федерального уровня, другие страны абсолютно не обязаны следовать этому.

Кому принадлежит Мексиканский залив?

Внутреннее море западной части Атлантического океана площадью 1543 тыс. км² ограничено с северо-запада, севера и востока побережьем США (штаты Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас), на юге и юго-западе — побережьем Мексики (штаты Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан), а также островом Куба. Фото: Скриншот

Согласно данным Госдепартамента США, морская граница в Мексиканском заливе между США и Мексикой начинается в центре устья Рио-Гранде и проходит по фиксированной линии. США имеют морскую юрисдикцию над своей частью Мексиканского залива, в то время как Мексика имеет юрисдикцию над своей частью.

Напомним, 20 января во время своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп поднял вопрос контроля над Панамским каналом, однако в МИД РФ заявили, что Панамский канал юридически принадлежит Панаме, и предостерегли США от попыток вернуть его военным или экономическим путем.

Также Фокус писал, что министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отреагировал на заявления американского президента Дональда Трампа взять под контроль Гренландию. Он подчеркнул, что Соединенные штаты, как и любое другое государство, не могут "делать все, что им заблагорассудится".