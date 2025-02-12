В Конгресс США внесли билль о приобретении и переименовании Гренландии: детали (документ)

Американцы переименуют Гренландию и она будет называться по цветам флага США, предлагает сенатор Конгресса США.

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Сенатор Республиканской партии Эрл Лерой "Бадди" Картер подал в Конгресс билль (законопроект), который может начать официальный процесс покупки острова Гренландия. В тексте документа также указано новое имя Гренландии, которое появится на американских картах. Об этом Картер написал на портале Конгресса.

Информация о законопроекте появилась 11 февраля. Сенатор написал, что США вскоре станут больше по площади, поскольку завладеют островом Гренландия. По мнению политика, это правильная идея президента Дональда Трампа, который беспокоится о безопасности для американцев.

"Мы с гордостью будем приветствовать ее народ присоединиться к самой свободной нации, которая когда-либо существовала, когда наш главный переговорщик заключит это монументальное соглашение", — написал он.

Под заметкой есть ссылка на текст законопроекта о Гренландии, который состоит из двух страниц.

Предложения сенатора-республиканца по получению чужой территории:

Дональд Трамп получает полномочия для переговоров с Данией по покупке Гренландии;

Гренландию переименуют и она будет называться "Красно-бело-голубая земля" (Red, White, and Blueland). После принятия закона такое название напишут на всех картах США.

США и Гренландия — первая страница билля о покупке острова Фото: Скриншот США и Гренландия — вторая страница билля о покупке острова Фото: Скриншот

В аккаунте X (Twitter) Эрл Лерой "Бадди" Картер опубликовал изображение, иллюстрирующее его предложение: это Гренландия, разрисованная цветами флага США. Пользователи соцсетей отреагировали на публикацию. Некоторые предлагают завезти сенатора на Аляску, сказать, что это Гренландия, и там оставить. Другие сообщили Департаменту эффективности (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, о расточительстве государственных средств. Также были предложения переправить на остров всех сторонников идеи MAGA (Make America Great Again).

На странице Facebook премьер-министра Дании Метте Фредериксен (Mette Frederiksen) пока нет реакции на предложение американского сенатора по Гренландии.

США и Гренландия — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп после победы на выборах объявил, что хотел бы купить у Дании остров Гренландия. При этом он объяснил, что остров имеет важное значение для безопасности американцев — для защиты от РФ и Китая. Датские и гренландские политики отвергли такое предложение. Кроме того, они уверяли, что США могут получить больше возможностей на этой территории, но такой ответ не нашел понимания у Трампа.

Напоминаем, новое американское правительство уже переименовало два географических названия на мировых картах: Мексиканский залив и гору на Аляске. Тем временем Трамп решил взять под контроль месторождения редкоземельных руд в Украине. Чтобы оформить сделку и поговорить о завершении войны, в Киев должен приехать министр финансов США, писал Фокус.