У Данії відреагували на чергову пропозицію Трампа щодо Гренландії і натякнули на Росію

За словами глави данського МЗС, світовий порядок, де країни "якщо вони достатньо великі, незалежно від того, як вони називаються, можуть просто робити все, що їм заманеться", неможливий.

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен відреагував на заяви американського президента Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Він наголосив, що Сполучені штати, як і будь-яка інша держава, не можуть "робити все, що їм заманеться". Про це він сказав журналістам, пише AFP.

За словами глави данського МЗС, світовий порядок, де країни "якщо вони достатньо великі, незалежно від того, як вони називаються, можуть просто робити все, що їм заманеться", неможливий.

Водночас голова дипвідомства зауважив, що в своїй інавгураційній промові Трамп не згадав Гренландію, але додав, що його риторика не змінилася.

"Це не спонукає мене знімати з порядку денного будь-яку кризу, тому що він говорив інші речі про розширення американської території", – додав міністр.

Трамп заявив, що США потрібна Гренландія для боротьби з Росією та Китаєм

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати повинні придбати Гренландію для "міжнародної безпеки", натякаючи на загрози з боку Росії та Китаю.

"Це нам потрібно для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія прийде разом — їм потрібно багато грошей, щоб підтримувати це, утримувати його", — каже новий президент США.

Він сказав, що Данія не змогла "утримати" Гренландію, самоврядну датську територію.

"Гренландія — чудове місце. Це нам потрібно для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія піде — їм потрібно багато грошей, щоб підтримувати це, утримувати його", — сказав лідер республіканців.

"Гренландія потрібна не нам, вона потрібна для міжнародної безпеки. У вас повсюди російські човни, повсюди є човни Китаю — військові кораблі — і вони [Данія] не можуть це підтримувати", — додав він.

Що кажуть у Гренландії

Влада Гренландії на тлі намірів Дональда Трампа взяти острів під контроль заявила, що не має наміру розривати звʼязки із Данією та наголошує, що не хоче ставати частиною США, пише DR.

Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде наголосив, що влада острова "співпрацює з різними країнами – як з данцями, так і з американцями", та має "кілька каналів" для цих розмов.

"Ми не данці і не американці. Ми – гренландці", – підкреслив він, додавши, що "інші країни не можуть вирішувати, що нам робити".

Нагадаємо, що раніше видання Bild опублікувало результати розслідування про поїздку Трампа-молодшого на Гренландію. Журналісти встановили, що люди, які на камеру говорили про бажання приєднатись до США, були місцевими безхатьками, які отримали гроші за потрібні слова.