"Не для США": Трамп озвучив причини "купівлі" Гренландії у Данії

Народ Гренландії дійсно хоче приєднатись до США, оскільки йому не подобається жити в Данії, заявив новобраний президент Дональд Трамп. Політик пояснив, навіщо йому потрібен північний острів.

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Королівство Данія надто багато платить за утримання автономної території — острова Гренландія. США можуть допомогти цій європейській країні та зменшити важкі витрати. При цьому північний острів потрібен не так США, як для міжнародної безпеки. Яку роль відіграє Гренландія у протистоянні з РФ та Китаєм розповіли на порталі Politico.

Журналісти розповіли про заяви новообраного президента США Дональда Трампа, які пролунали у Овальному кабінеті Білого дому після інавгурації 20 січня. Очільник держави пояснив, що Данія "не змогла утримувати Гренландію як самоврядну територію", оскільки на це ішло багато коштів. Тим часом поруч з островом постійно ходять російські та китайські підводні та надводні човни. При цьому європейська країна нічого не може вдіяти, щоб зупинити такі "прогулянки". Трамп наголосив, що данський острів потрібен не так США, як міжнародній безпеці.

"Гренландія потрібна не нам, вона потрібна для міжнародної безпеки. У вас повсюди російські човни, повсюди є човни Китаю — військові кораблі — і вони [Данія] не можуть це підтримувати", — сказав політик.

Крім того, президент США згадав про поїздку старшого сина в Гренландію. Зі слів посадовця, наведених журналістами, він дійсно вірить, що "народ Гренландії" хотів би приєднатись до американців.

"Люди Гренландії незадоволені Данією, ви знаєте, я думаю, що вони задоволені нами. Тож побачимо, що буде", — зауважив топпосадовець.

Дональд Трамп — плани та перші укази після інавгурації

Раніше видання Bild опублікувало результати розслідування про поїздку Трампа-молодшого на Гренландію. Журналісти встановили, що люди, які на камеру говорили про бажання приєднатись до США, були місцевими безхатьками, які отримали гроші за потрібні слова.

Зазначимо, Фокус писав про перші укази, які новий президент США підписав у прямому ефірі. Під прицілом відеокамер озвучувався кожен папірець, на якому він ставив резолюцію. Перші укази стосувався видворення нелегальних мігрантів та оголошення надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою. Крім того, Трамп прийняв рішення, що відсьогодні в США існують лише два гендери, та звільнив з тюрми 1 500 осіб, засуджених за штурм Капітолія у 2021 році. З рішень, які стосувались географії, було лише два: про перейменування Мексиканської затоки в Американську і про перейменування піка на Алясці. Рішень про Гренландію, а також Канаду або Панаму, поки що не оприлюднювались.

Нагадуємо, 21 січня президент України Володимир Зеленський виступив у Давосі і говорив про силу США та слабкість Росії. Тим часом раніше у Кремлі відреагували на заяви Трампа та порівняли "народ Гренландії" з "народом Криму та Донбасу".