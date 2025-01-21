Слабка Європа і сильна дипломатія проти Путіна: про що говорив Зеленський у Давосі (відео)

Президент України вважає Європу важливим геополітичним гравцем, але визнає її слабкість перед Росією у військовому плані. Москва виставить до 1,5 мільйона солдатів, водночас найчисельніша армія в ЄС — у Франції й налічує лише 200 тисяч солдатів.

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Україна у своїх планах щодо завершення великої війни з Росією дотримується мирної дипломатії, але все залежить від того, яка саме це буде дипломатія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Стратегія України щодо завершення війни полягає в мирній дипломатії, визнав Зеленський

"Сильний мир для України та Європи": як закінчити війну в Україні

Стратегія України щодо завершення війни полягає в мирній дипломатії, але головне питання полягає в тому, яка це буде дипломатія.

"Якщо дипломатія буде сильною і в результаті переговорів Україна отримає міцні гарантії безпеки, які унеможливлять повторний напад Путіна, це буде справедливий і сильний мир для України та Європи", — сказав Зеленський.

Слабкі гарантії безпеки призведуть до невпевненості, тоді Росія знову повернеться в Україну з війною. Говорячи про чисельність російських солдатів в Україні, Зеленський заявив, що зараз їх близько 608 тисяч. Окупаційне угруповання втричі більше, ніж те, яке нападало на Україну на початку 2022 року.

При цьому чисельність Збройних сил України (ЗСУ) становить близько 800 тисяч військових. Путін на майбутніх переговорах вимагатиме, щоб Україна зменшила армію в п'ять разів, але Київ цього не допустить. Війну потрібно закінчувати не швидко, а справедливо, підкреслив президент.

Слабкість Євросоюзу

Увага світової громадськості зараз прикута до Вашингтона і дій президента Дональда Трампа, але ніхто не переживає за майбутнє Європи. Союзники в Євросоюзі переживають, чи підтримають їх США у воєнний час.

"Але чи переживає у США хтось, що Європа в один день перестане бути їхнім союзником? Вашингтон не вірить, що ЄС принесе їм щось дійсно важливе", — стверджує Зеленський.

Європа не може дозволити собі бути непріоритетною для США, інакше світ рухатиметься вперед, без ЄС стане некомфортним. Крім цього, ЄС відстає від Росії у військовому плані: у РФ близько 30 військових заводів, а в усій Європі їх 45, але блок не встигає за темпами військового виробництва РФ.

Крім цього, Росія підписала цілісні військові угоди з КНДР та Іраном проти Заходу. Росія може виставити до 1,5 мільйона солдатів, а Франція — близько 200 000 військ. Усі інші країни Європи мають меншу чисельність армій.

Щодо російсько-української війни, Зеленський вважає, що Європа має бути за столом переговорів, а не просто спостерігати збоку. При цьому, коли йдеться про безпеку Європи, не можна сподіватися на добру волю кількох столиць, або смерть Володимира Путіна.

"Патріотичні та міцні люди": Зеленський про Харків

Російські військові хотіла захопити місто Харків і значну частину області. Наразі регіон перебуває під контролем України, заявив президент.

"Люди там живуть. Це було дуже небезпечно, окупація Харкова, адже там зараз близько 1,5 млн людей. Дуже багато людей. І вони їх обстрілюють. Там такі люди — просто викликає велику гордість, що вони там працюють. Уявіть собі під обстрілами. Вони працюють, не покидають свого міста. Дуже патріотичні і міцні люди. Я їм дуже вдячний", — зазначив глава держави.

Харківську операцію Путін провалив, у ЗСУ вийшло зупинити ворога.

Зеленський також розповів, що Росії не вистачило сил, щоб витіснити українських військових з Курської області, тому їм допомагала армія КНДР. При цьому вже 4 тисячі північнокорейських військових було ліквідовано.

Президент Штатів Дональд Трамп говорив про бажання Зеленського укласти угоду про припинення війни в Україні. Путін, за його оцінками, також не в захваті від війни.