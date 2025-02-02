"Статус-кво является неприемлемым": Рубио озвучил требование США по Панамскому каналу

В Госдепартаменте США заявили, что Рубио "четко дал понять", что статус-кво с влиянием Китая является неприемлемым. Если "немедленные изменения" не произойдут, то США "будут вынуждены принять меры".

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Госсекретарь США Марко Рубио, который отправился в свою первую поездку в Панаму, заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что администрация Дональда Трампа считает влияние Китая угрозой для Панамского канала и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского канала. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Госсекретарь Рубио четко дал понять, что такой статус-кво неприемлем и что при отсутствии немедленных изменений Соединенные Штаты будут вынуждены принять меры, необходимые для защиты своих прав по Договору", — говорится в сообщении.

30 января президент Панамы Мулино заявил, что никаких переговоров с США по поводу права собственности на Панамский канал не будет. Он выразил надежду, что визит Рубио позволит им сосредоточиться на других вопросах, основанных на общих интересах.

Правительство Панамы категорически отрицает любой переход управления каналом к Китаю и настаивает на том, что обеспечивает равные условия для всех судоходных компаний, пишет Reuters.

Хотя сам канал находится под контролем Панамы, порты по обе его стороны управляются публичной компанией из Гонконга CK Hutchinson. В то же время другие близлежащие порты находятся в собственности частных компаний из США, Сингапура и Тайваня.

Напомним, 7 января президент США Дональд Трамп не исключил применения силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом.

23 января The Guardian писало о том, что Дональд Трамп неоднократно жаловался, что проход по Панамскому каналу стоит слишком дорого. А сам канал называл "глупым подарком" Панаме, который якобы контролирует Китай.

Фокус разбирался, почему Панамский канал настолько важен для США и при чем здесь Китай.