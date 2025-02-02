"Статус-кво є неприйнятним": Рубіо озвучив вимогу США щодо Панамського каналу

У Держдепартаменті США заявили, що Рубіо "чітко дав зрозуміти", що статус-кво з впливом Китаю є неприйнятним. Якщо "негайні зміни" не відбудуться, то США "будуть змушені вжити заходів".

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Держсекретар США Марко Рубіо, який вирушив у свою першу поїздку до Панами, заявив президенту країни Хосе Раулю Муліно, що адміністрація Дональда Трампа вважає вплив Китаю загрозою для Панамського каналу та порушенням Договору про постійний нейтралітет і функціонування Панамського каналу. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що такий статус-кво є неприйнятним і що за відсутності негайних змін Сполучені Штати будуть змушені вжити заходів, необхідних для захисту своїх прав за Договором", — йдеться у повідомленні.

30 січня президент Панами Муліно заявив, що жодних переговорів зі США з приводу права власності на Панамський канал не буде. Він висловив сподівання, що візит Рубіо дасть їм змогу зосередитися на інших питаннях, що ґрунтуються на спільних інтересах.

Уряд Панами категорично заперечує будь-який перехід управління каналом до Китаю та наполягає на тому, що забезпечує рівні умови для всіх судноплавних компаній, пише Reuters.

Хоча сам канал перебуває під контролем Панами, порти по обидва його боки керуються публічною компанією з Гонконгу CK Hutchinson. Водночас інші прилеглі порти знаходяться у власності приватних компаній зі США, Сінгапуру та Тайваню.

Нагадаємо, 7 січня президент США Дональд Трамп не виключив застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.

23 січня The Guardian писало про те, що Дональд Трамп неодноразово скаржився, що прохід Панамським каналом коштує забагато. А сам канал називав "дурним подарунком" Панамі, який нібито контролює Китай.

Фокус розбирався, чому Панамський канал настільки важливий для США і до чого тут Китай.