"Повертають" Панамський канал: Трамп доручив Пентагону створити план дій, — NBC News

Американський уряд передбачає варіант навіть силового захоплення Панамського каналу, написали журналісти. Рішення залежить від поведінки уряду Панами.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав Міністерству оборони та командуванню підготувати план посилення угрупування на берегах Панамського каналу. При цьому він хотів би, щоб американські військові стояли настільки близько, щоб їх було видно з кораблів. Кількість війська залежатиме від того, наскільки місцевий уряд погодиться на умови Білого дому. Про рішення Трампа щодо Панамського каналу написало агентство NBC News.

Журналісти отримали інформацію від двох неназваних джерел у адміністрації американського президента. Джерела розповіли, що будуть робити США, щоб "повернути" Панамський канал. Як з'ясувалось, Південне військове командування готує плани збільшення контингенту в центрально американській країні. Розглядають різні варіанти. Більш вірогідний — передбачається тісна співпраця з місцевою владою. Менш вірогідний — коли доведеться застосовувати силу, заявили співрозмовники медіа.

"Чи буде використана військової сили залежить від того, наскільки панамські військові погодяться співпрацювати зі США", — заявили вони.

Згідно з даними NBC News, командувач Південного угрупування армії США адмірал Елвін Холсі вже надав орієнтовні плани міністру оборони Піту Гегсету. Своєю чергою глава Пентагона планує відвідати Панаму у квітні 2025 року. При цьому наголошується, що військові повинні розв'язати проблему, на яку вказав Трамп: Китай надто сильно присутній у даному регіоні і може, якщо захоче, заблокувати американські кораблі.

"Офіційні особи попередили, що вторгнення США до Панами є малоймовірним і буде серйозно розглядатися лише в тому випадку, якщо більша американська військова присутність у Панамі не досягне мети президента Дональда Трампа щодо відновлення водного шляху", — навели журналісти слова анонімних чиновників.

США і Панама — заяви Трампа про Панамський канал

Зазначимо, президент Дональд Трамп з грудня 2024 року говорить про те, що США необхідно повернути контроль над Панамським каналом. У січні 2025 року він заявив, що Китай начебто "керує" 82-кілометровим перешийком, яким кораблі рухаються з Атлантичного у Тихий океан та навпаки.

Тим часом у березні президент Панами звинуватив у брехні главу Білого дому, який сказав, що американці начебто перекупили порти. Посадовець заявив, що насправді порти контролює уряд країни, і ні Китай, ні США до цього не причетні.

Нагадуємо, 8 березня видання The Gurdian розповіло про вплив бажання Трампа взяти під контроль Гренландію.