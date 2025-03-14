Несмотря на роль Маска в Белом доме: Tesla бьет тревогу из-за торговой войны, которую затеял Трамп, — СМИ

Из-за тарифов, которые в ответ на введенные президентом США пошлины вводят другие страны, в компании готовятся к проблемам с доставкой запчастей и повышением цен на электромобили.

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Новая экономическая политика, которую ввел сразу после своей инаугурации президент США Дональд Трамп, предусматривает резкое увеличение пошлин в отношении целого ряда стран, в частности ЕС, Канады и Китая. При этом от тарифов, которые накладывает американский глава на другие государства, страдают и американские компании, в частности Tesla, руководителем которой и параллельно одним из ключевых союзников Трампа является миллиардер Илон Маск. Об этом сообщило издание The Telegraph 13 марта.

Журналисты рассказывают, что в письме к торговому представителю США Джеймисону Гриру от компании Tesla говорится о том, что увеличение тарифов может усложнить поставку запчастей, необходимых для производства, по доступной цене.

В то же время, как выяснило издание, позиция компании, высказанная в одном из писем, заключается в полной поддержке "справедливости" в мировой экономике. Однако при этом Tesla жалуется на то, что из-за жесткой политики Белого дома другие страны накладывают "непропорциональные" тарифы в ответ на те пошлины, которые вводит один за другим Дональд Трамп.

Более того, пошлины не просто появляются, но и со временем увеличиваются, например, увеличение тарифов на металлы из Канады до 50%, о чем Дональд Трамп заявил 11 марта.

Едва ли не больше всего ущерба вызвало введение 20% пошлин на весь импорт из Китая, который считается вторым по величине рынком сбыта компании после Соединенных Штатов. Это произошло 3 марта, когда Дональд Трамп подписал соответствующий указ.

Сейчас же Tesla пробует найти выход путем изменения цепочки поставок, ища как можно больше местных (американских) поставщиков для своих автомобилей, аккумуляторов и другой техники. Таким образом Tesla пытается уменьшить зависимость своего производства от бизнеса, представленного в других государствах, однако даже такое решение не может полностью решить проблему.

"Даже при условии агрессивной локализации цепи поставок, определенные детали и компоненты трудно или невозможно найти в США", — говорится в одном из писем от компании.

Напомним, ранее Фокус узнавал, как Дональд Трамп своей политикой загоняет США в кризис.

Вчера, 13 марта, стало известно, что Трамп вводит 200% пошлины на алкогольную продукцию ЕС.