Миллиардеры, которые были на инаугурации Трампа, потеряли 209 миллиардов долларов

По состоянию на 20 января миллиардеры, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, были максимально богаты, но теперь продолжают терять деньги.

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Когда Дональд Трамп принимал присягу 20 января 2025 года, его окружали некоторые из самых богатых людей мира. Миллиардеры, присутствовавшие в тот день, включая Илона Маска , Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, тогда были богаты, как никогда. Но семь недель спустя они продолжают терять деньги и уже стали беднее на 209 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg .

Компании, стоящие за состояниями этих миллиардеров, с 17 января потеряли в общей сложности 1,39 триллиона долларов рыночной стоимости, причем Tesla, Amazon, Alphabet, Meta и LVMH оказались среди крупнейших потерь.

Период между избранием Трампа и его инаугурацией был благом для самых богатых людей мира, поскольку индекс S&P 500 достиг нескольких исторических максимумов. Инвесторы устремились на рынки акций и криптовалют, ожидая, что политика Трампа будет выгодна для бизнеса.

Tesla Inc. Маска выросла на 98% за несколько недель после выборов, достигнув рекордного максимума. LVMH Арно прибавила 7% за неделю до дня инаугурации, сделав французского магната на 12 миллиардов долларов богаче. Даже Meta Platforms Inc. Цукерберга , которая запретила Трампу пользоваться социальной сетью в 2021 году, выросла на 9% перед началом нового срока и еще на 20% за первые четыре недели его пребывания в должности.

Но любые ожидания, что начало нового срока Трампа продолжит подпитывать доходность рынка, были перевернуты. S&P 500 потерял 6,4% с тех пор, как он вступил в должность, поскольку массовые увольнения государственных служащих и колебания президента по поводу тарифов взбудоражили акции, а базовый индекс упал на 2,7% в понедельник.

Компании, стоящие за состояниями участников инаугурации, оказались одними из самых крупных неудачников, потеряв в общей сложности 1,39 триллиона долларов рыночной стоимости с 17 января, последнего торгового дня перед инаугурацией.

Илон Маск (минус 148 млрд долларов)

Чистый капитал 53-летнего генерального директора Tesla достиг пика в 486 миллиардов долларов 17 декабря, что стало самым большим состоянием, когда-либо зафиксированным в индексе благосостояния Bloomberg. Большая часть его прибыли была получена от Tesla, чьи акции почти удвоились после выборов.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Getty Images

С тех пор потребители в Европе разочаровались в поддержке Маском крайне правых политиков, а продажи Tesla в Германии упали более чем на 70% за первые два месяца года. Китайские поставки также упали на 49% в прошлом месяце до уровней, не наблюдавшихся с июля 2022 года.

Джефф Безос (минус 29 млрд долларов)

61-летний Безос, который конфликтовал с Трампом из-за почтовой службы и владения Washington Post во время первого срока президента, поздравил Трампа на следующий день после выборов на платформе социальных сетей X Маска.

Лорен Санчес и Джефф Безос на инаугурации Трампа Фото: Getty

Amazon пожертвовал 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа в декабре, а Безос обедал с президентом в прошлом месяце, в тот же день, когда Безос объявил, что его газета будет уделять первостепенное внимание личным свободам и свободному рынку в разделе мнений. Акции Amazon упали на 14% с 17 января.

Сергей Брин (минус 22 млрд долларов)

51-летний Брин, который был соучредителем компании, тогда известной как Google, вместе с Ларри Пейджем и до сих пор сохраняет 6% акций, присоединился к протесту против иммиграционной политики администрации Трампа в аэропорту Сан-Франциско в 2017 году.

Сергей Брин Фото: Getty Images

После переизбрания Трампа в ноябре Брин обедал с ним в Мар-а-Лаго. Акции Alphabet Inc. упали более чем на 7% в начале февраля. Представители Alphabet, которая в настоящее время сталкивается с давлением со стороны Министерства юстиции с целью разделения своей поисковой компании, на прошлой неделе встретились с правительством и попросили его занять менее агрессивную позицию.

Марк Цукерберг (минус 5 млрд долларов)

Meta выросла на 19% с середины января по середину февраля.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан на инаугурации Трампа Фото: Getty

Однако с тех пор акции потеряли все эти приросты. Индекс Magnificent Seven упал на 20% с максимума в середине декабря.

Бернар Арно (минус 5 млрд долларов)

76-летний Арно, чья семья владеет люксовым конгломератом, стоящим за такими брендами, как Louis Vuitton и Bulgari, был другом Трампа долгое время. После падения на протяжении большей части 2024 года LVMH подскочила более чем на 20% с выборов до конца января.

Бернар Арно Фото: News.com.au

С тех пор она потеряла большую часть этих достижений. Аналитики Morningstar заявили в прошлом месяце, что пошлина в размере 10–20% на европейские предметы роскоши может снизить продажи, которые и так испытывают трудности.

Напомним, Илон Маск терпит неудачи в космической сфере. Его ракета Starship в рамках восьмого испытательного полета взорвалась, также, как и предыдущая, которую испытывали в январе.