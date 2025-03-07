Самая большая в мире: ракета Илона Маска взорвалась во время полета в космос (видео)

Восьмой испытательный полет ракеты компании SpaceX был очень похож на седьмой и закончился также взрывом и падением большого количества обломков.

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В пятницу, 7 марта, в 1:30 по Киеву с космодрома компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, в космос была запущена самая большая и самая мощная ракета в мире под названием Starship в рамках восьмого испытательного полета. Но запуск 122-метровой гигантской ракеты прошел практически также, как и седьмое испытание, состоявшееся в январе, пишет Space.

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Ракета Starship состоит из двух ступеней: нижней под названием Super Heavy и верхней под названием Ship. Она предназначена для доставки людей и грузов на Луну и Марс, но для того, чтобы ее можно было использовать с 2023 года компания Илона Маска проводит ее испытания. Это многоразовая ракета, обе ступени которой можно будет использовать несколько раз подряд, что значительно сократит время между запусками в космос.

Во время седьмого испытательного запуска в космос в январе Super Heavy успешно вернулась обратно и была захвачена специальными манипуляторами на стартовой башне. Но вторая ступень Ship взорвалась вскоре после начала полета. Расследование показало, что произошла утечка топлива и двигатели Ship вышли из строя, что привело к взрыву в воздухе. После взрыва в Атлантический океан упало много обломков второй ступени ракеты Starship. Компания SpaceX провела работу над ошибками, чтобы избежать повторения этой катастрофы. Но снова все пошло не по плану.

Через 7 минут после запуска Starship ее нижняя ступень Super Heavy вернулась обратно на стартовую башню. В компании SpaceX были очень довольны тем, что успешный захват Super Heavy манипуляторами на стартовой башне прошел успешно уже третий раз.

Через 7 минут после запуска Starship ее нижняя ступень Super Heavy вернулась обратно на стартовую башню Фото: SpaceX

В то же время 52-метровая верхняя ступень Ship полетела в космос. Она должна была доставить в суборбитальное пространство четыре фиктивных спутника Starlink через 17,5 минут после старта, а затем примерно через 50 минут приводнится контролируемым образом в Индийском океане.

Как и прошлый раз этого не произошло. Несколько из шести двигателей Ship вышли из строя, и верхняя часть ракеты Starship начала кувыркаться в воздухе. Примерно через 9 минут полета произошел взрыв, и верхняя ступень самой мощной ракеты в мире развалилась на части, создав большое количество обломков, которые смогли не только увидеть, но и запечатлеть жители островов в Атлантическом океане.

Пока что точно не известно, что стало причиной взрыва, а потому неясно какие дальнейшие изменения SpaceX может внести в ракету Starship перед будущими испытательными полетами. Компания Илона Маска в этом году планирует провести несколько десятков запусков Starship.

Как уже писал Фокус, состоялась историческая посадка на Луну и хотя частный модуль приземлился на поверхность спутника Земли, но что-то пошло не так. Американская компания Intuitive Machines смогла приземлить на Луне уже два посадочных модуля, но снова посадка прошла не так, как предполагалось.

Также Фокус писал о том, что астрономы наконец-то разгадали тайну сигнала из глубокого космоса, который впервые был обнаружен в 1980 году. Ученые сделали очень важное открытие, которое связано с умершими звездами и окружающими их планетами.