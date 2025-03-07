Найбільша у світі: ракета Ілона Маска вибухнула під час польоту в космос (відео)

Восьмий випробувальний політ ракети компанії SpaceX був дуже схожий на сьомий і закінчився також вибухом і падінням великої кількості уламків.

Related video

У п'ятницю, 7 березня, о 1:30 за Києвом із космодрому компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску, у космос було запущено найбільшу і найпотужнішу ракету у світі під назвою Starship у рамках восьмого випробувального польоту. Але запуск 122-метрової гігантської ракети пройшов практично так само, як і сьоме випробування, що відбулося в січні, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ракета Starship складається з двох ступенів: нижнього під назвою Super Heavy і верхнього під назвою Ship. Вона призначена для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс, але для того, щоб її можна було використовувати з 2023 року компанія Ілона Маска проводить її випробування. Це багаторазова ракета, обидва ступені якої можна буде використовувати кілька разів поспіль, що значно скоротить час між запусками в космос.

Під час сьомого випробувального запуску в космос у січні Super Heavy успішно повернулася назад і була захоплена спеціальними маніпуляторами на стартовій вежі. Але другий ступінь Ship вибухнув незабаром після початку польоту. Розслідування показало, що стався витік палива і двигуни Ship вийшли з ладу, що призвело до вибуху в повітрі. Після вибуху в Атлантичний океан упало багато уламків другого ступеня ракети Starship. Компанія SpaceX провела роботу над помилками, щоб уникнути повторення цієї катастрофи. Але знову все пішло не за планом.

Через 7 хвилин після запуску Starship її нижній ступінь Super Heavy повернувся назад на стартову вежу. У компанії SpaceX були дуже задоволені тим, що успішне захоплення Super Heavy маніпуляторами на стартовій вежі пройшло успішно вже втретє.

Через 7 хвилин після запуску Starship її нижній ступінь Super Heavy повернувся назад на стартову вежу Фото: Starship

Водночас 52-метровий верхній ступінь Ship полетів у космос. Він мав доставити в суборбітальний простір чотири фіктивні супутники Starlink за 17,5 хвилин після старту, а потім приблизно за 50 хвилин приводниться контрольованим чином в Індійському океані.

Як і минулого разу цього не сталося. Кілька з шести двигунів Ship вийшли з ладу, і верхня частина ракети Starship почала перекидатися в повітрі. Приблизно через 9 хвилин польоту стався вибух, і верхня ступінь найпотужнішої ракети у світі розвалилася на частини, створивши велику кількість уламків, які змогли не тільки побачити, а й зафіксувати жителі островів в Атлантичному океані.

Поки що достеменно не відомо, що стало причиною вибуху, а тому незрозуміло, які подальші зміни SpaceX може внести в ракету Starship перед майбутніми випробувальними польотами. Компанія Ілона Маска цього року планує провести кілька десятків запусків Starship.

Як уже писав Фокус, відбулася історична посадка на Місяць і хоча приватний модуль приземлився на поверхню супутника Землі, але щось пішло не так. Американська компанія Intuitive Machines змогла приземлити на Місяці вже два посадкові модулі, але знову посадка пройшла не так, як передбачалося.

Також Фокус писав про те, що астрономи нарешті розгадали таємницю сигналу з глибокого космосу, який вперше був виявлений у 1980 році. Вчені зробили дуже важливе відкриття, яке пов'язане з померлими зірками і планетами, що їх оточують.