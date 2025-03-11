Мільярдери, які були на інавгурації Трампа, втратили 209 мільярдів доларів

Станом на 20 січня мільярдери, включно з Ілоном Маском, Джефом Безосом і Марком Цукербергом, були максимально багаті, але тепер продовжують втрачати гроші.

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Коли Дональд Трамп складав присягу 20 січня 2025 року, його оточували деякі з найбагатших людей світу. Мільярдери, присутні в той день, включно з Ілоном Маском, Джефом Безосом і Марком Цукербергом, тоді були багаті, як ніколи. Але сім тижнів потому вони продовжують втрачати гроші і вже стали біднішими на 209 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg .

Компанії, що стоять за статками цих мільярдерів, з 17 січня втратили загалом 1,39 трильйона доларів ринкової вартості, причому Tesla, Amazon, Alphabet, Meta і LVMH опинилися серед найбільших втрат.

Період між обранням Трампа і його інавгурацією був благом для найбагатших людей світу, оскільки індекс S&P 500 сягнув кількох історичних максимумів. Інвестори кинулися на ринки акцій і криптовалют, очікуючи, що політика Трампа буде вигідна для бізнесу.

Tesla Inc. Маска зросла на 98% за кілька тижнів після виборів, досягнувши рекордного максимуму. LVMH Арно додала 7% за тиждень до дня інавгурації, зробивши французького магната на 12 мільярдів доларів багатшим. Навіть Meta Platforms Inc. Цукерберга, яка заборонила Трампу користуватися соціальною мережею 2021 року, зросла на 9% перед початком нового терміну і ще на 20% за перші чотири тижні його перебування на посаді.

Але будь-які очікування, що початок нового терміну Трампа продовжить підживлювати прибутковість ринку, були перевернуті. S&P 500 втратив 6,4% відтоді, як він обійняв посаду, оскільки масові звільнення державних службовців і коливання президента з приводу тарифів розбурхали акції, а базовий індекс впав на 2,7% у понеділок.

Компанії, що стоять за статками учасників інавгурації, виявилися одними з найбільших невдах, втративши загалом 1,39 трильйона доларів ринкової вартості з 17 січня, останнього торгового дня перед інавгурацією.

Ілон Маск (мінус 148 млрд доларів)

Чистий капітал 53-річного генерального директора Tesla сягнув піку в 486 мільярдів доларів 17 грудня, що стало найбільшим статком, коли-небудь зафіксованим в індексі добробуту Bloomberg. Більшу частину його прибутку було отримано від Tesla, чиї акції майже подвоїлися після виборів.

Ілон Маск і Дональд Трамп Фото: Getty Images

Відтоді споживачі в Європі розчарувалися в підтримці Маском вкрай правих політиків, а продажі Tesla в Німеччині впали більш ніж на 70% за перші два місяці року. Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця до рівнів, що не спостерігалися з липня 2022 року.

Джефф Безос (мінус 29 млрд доларів)

61-річний Безос, який конфліктував із Трампом через поштову службу і володіння Washington Post під час першого терміну президента, привітав Трампа наступного дня після виборів на платформі соціальних мереж X Маска.

Лорен Санчес і Джефф Безос на інавгурації Трампа Фото: Getty

Amazon пожертвував 1 мільйон доларів у фонд інавгурації Трампа в грудні, а Безос обідав із президентом минулого місяця, того самого дня, коли Безос оголосив, що його газета приділятиме першорядну увагу особистим свободам і вільному ринку в розділі думок. Акції Amazon впали на 14% з 17 січня.

Сергій Брін (мінус 22 млрд доларів)

51-річний Брін, який був співзасновником компанії, тоді відомої як Google, разом із Ларрі Пейджем і досі зберігає 6% акцій, долучився до протесту проти імміграційної політики адміністрації Трампа в аеропорту Сан-Франциско 2017 року.

Сергій Брин Фото: Getty Images

Після переобрання Трампа в листопаді Брін обідав із ним у Мар-а-Лаго. Акції Alphabet Inc. впали більш ніж на 7% на початку лютого. Представники Alphabet, яка наразі стикається з тиском з боку Міністерства юстиції з метою поділу своєї пошукової компанії, минулого тижня зустрілися з урядом і попросили його зайняти менш агресивну позицію.

Марк Цукерберг (мінус 5 млрд доларів)

Meta зросла на 19% із середини січня до середини лютого.

Марк Цукерберг і Прісцилла Чан на інавгурації Трампа Фото: Getty

Однак відтоді акції втратили всі ці прирости. Індекс Magnificent Seven впав на 20% з максимуму в середині грудня.

Бернар Арно (мінус 5 млрд доларів)

76-річний Арно, чия сім'я володіє люксовим конгломератом, що стоїть за такими брендами, як Louis Vuitton і Bulgari, був другом Трампа довгий час. Після падіння протягом більшої частини 2024 року LVMH підскочила більш ніж на 20% з виборів до кінця січня.

Бернар Арно Фото: News.com.au

Відтоді вона втратила більшу частину цих досягнень. Аналітики Morningstar заявили минулого місяця, що мито в розмірі 10-20% на європейські предмети розкоші може знизити продажі, які й так зазнають труднощів.

Нагадаємо, Ілон Маск зазнає невдач у космічній сфері. Його ракета Starship у рамках восьмого випробувального польоту вибухнула, так само, як і попередня, яку випробовували в січні.