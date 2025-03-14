Попри роль Маска у Білому домі: Tesla б'є тривогу через торгівельну війну, яку затіяв Трамп, — ЗМІ

Через тарифи, які у відповідь на запроваджені президентом США мита вводять інші країни, у компанії готуються до проблем із доставленням запчастин та підвищенням цін на електромобілі.

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Нова економічна політика, яку запровадив одразу після своєї інавгурації президент США Дональд Трамп, передбачає різке збільшення мит стосовно цілої низки країн, зокрема ЄС, Канади та Китаю. При цьому від тарифів, які накладає американський очільник на інші держави, страждають й американські компанії, зокрема Tesla, керівником якої та паралельно одним із ключових союзників Трампа є мільярдер Ілон Маск. Про це повідомило видання The Telegraph 13 березня.

Журналісти розповідають, що у листі до торгового представника США Джеймісона Гріра від компанії Tesla йдеться про те, що збільшення тарифів може ускладнити поставлення запчастин, необхідних для виробництва, за доступною ціною.

Водночас, як з'ясувало видання, позиція компанії, висловлена в одному із листів, полягає у цілковитій підтримці "справедливості" у світовій економіці. Однак при цьому Tesla скаржиться на те, що через жорстку політику Білого дому інші країни накладають "непропорційні" тарифи у відповідь на ті мита, що запроваджує одне за одним Дональд Трамп.

Ба більше, мита не просто з'являються, а й з часом збільшуються, як-от збільшення тарифів на метали із Канади до 50%, про що Дональд Трамп заявив 11 березня.

Чи не найбільше шкоди спричинило введення 20% мит на весь імпорт із Китаю, який вважається другим за величиною ринком збуту компанії після Сполучених Штатів. Це відбулося 3 березня, коли Дональд Трамп підписав відповідний указ.

Зараз же Tesla пробує знайти вихід шляхом зміни ланцюжка постачань, шукаючи якомога більше місцевих (американських) постачальників для своїх автомобілів, акумуляторів та іншої техніки. У такий спосіб Tesla намагається зменшити залежність свого виробництва від бізнесу, представленого в інших державах, однак навіть таке рішення не може повністю розв'язати проблему.

"Навіть за умови агресивної локалізації ланцюга постачань, певні деталі та компоненти важко або неможливо знайти в США", — йдеться в одному із листів від компанії.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, як Дональд Трамп своєю політикою заганяє США в кризу.

Вчора, 13 березня, стало відомо, що Трамп вводить 200% мита на алкогольну продукцію ЄС.