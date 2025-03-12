Маск і Безос втрачають мільярди: як Трамп робить Америку бідною і заганяє США в кризу

Найбагатші люди світу, які аплодували Трампу на інавгурації, втрачають мільярди доларів, а суперечливі заяви президента США змушують панікувати ринки акцій.

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Безос, Цукерберг і Маск вітали Дональда Трампа на його інавгурації, а тепер втрачають мільярди доларів. Вся справа у фентанілі, про який, скоріше за все, найбагатші люди світу і не чули. Саме під грифом боротьби з наркотиками Трамп оголосив торговельну війну практично всьому світу, від якої трясе фондовий ринок. Фокус розбирався, чому президент США затіяв небезпечну гру з тарифами і як це вдарить по всіх американцях: від найбагатших до тих, хто живе від допомоги до допомоги. А також позначиться на всьому світі.

"Коли США чхають, решта світу застуджується", — алегорично заявляють економічні експерти, спостерігаючи за тим, як мінливий Трамп то погрожує підвищенням тарифів на імпорт до США, то скасовує своє рішення. Але якщо Китай уже назвав те, що відбувається, "торговельною війною", президент США продовжує використовувати новояз.

Боротьба з наркотиками та мігрантами замість торгової війни

Ще до виборів Трамп заявляв, що зробить Америку великою, після виборів він заявив, що це можливо, якщо в США перестануть ввозити фентаніл (прекурсор для наркотиків) і в'їжджати нелегали.

Дональд Трамп у Білому домі Фото: The White House

"Надзвичайна загроза, що походить від нелегальних іммігрантів і наркотиків, включно зі смертоносним фентанілом, є національною надзвичайною ситуацією згідно із Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA)", — сказано на сайті Білого дому. З цього і почалася гра з тарифами на імпорт, яка триває досі.

"Президент Трамп робить сміливі дії, щоб змусити Мексику, Канаду і Китай виконати свої обіцянки припинити нелегальну імміграцію і зупинити потік отруйного фентанілу та інших наркотиків у нашу країну", — пояснюють у повідомленні все, що відтоді відбувається в Овальному кабінеті.

Нелегали, депортовані США на Кубу Фото: Secretary Kristi Noem/X

Головними цілями Трампа став Китай, а також найближчі (і єдині) сусіди США: Канада і Мексика. Президент США вже кілька разів погрожував підвищити тарифи на імпорт, а потім скасовував своє рішення, коли ці країни робили кроки у відповідь: Канада, наприклад, пригрозила підвищити ціни на електроенергію одразу для трьох штатів США: Міннесоти, Мічигану і Нью-Йорка.

Невідомо, чи припинився "потік отруйного фентанілу", як обіцяв Трамп, але на світові ринки це справило величезний вплив.

10 березня базовий індекс S&P 500 впав на 2,7 відсотка, опустившись майже на 9 відсотків нижче свого історичного максимуму, досягнутого 19 лютого.

Технологічний індекс Nasdaq 100 впав на 3,81 відсотка, що стало найрізкішим падінням за один день із вересня 2022 року.

Втрати, що послідували за двома тижнями різкого спаду, призвели до того, що індекси S&P 500 і Nasdaq 100 зараз перебувають на найнижчих рівнях із вересня.

Мільярдери втрачають мільярди

Трамп пообіцяв зробити Америку великою, що в підсумку розділило республіканців. Тепер модно зазначати, що "я республіканець Рейгана", а не "республіканець MAGA (Make America Great Again)". А також завдало удару по тих, хто розраховував отримати вигоду від цього процесу. Мільярдери на кшталт Джеффа Безоса, Марка Цукерберга та Ілона Маска явно розраховували, що поки США ставатиме великою, вони примножать свої капітали. Але з того моменту, як Трамп повернувся в Овальний кабінет, вони втратили мільярди доларів. І втратять ще більше, тому що президент США відмовився виключити можливість того, що найбільша економіка світу рухається до рецесії на тлі побоювань ринку з приводу його економічної програми "Америка перш за все".

Мільярдери на інавгурації Дональда Трампа Фото: Getty

"Я ненавиджу передбачати такі речі. Настає перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже масштабно. Ми повертаємо багатство в Америку. Це масштабно. Це займе деякий час, але я думаю, що для нас це буде чудово", — сказав Трамп.

Рецесія — термін, запроваджений ще за часів Великої депресії у США в 1930-ті, щоб не використовувати слова "депресія" і "криза". Але Трамп не використовує навіть його, замінюючи новоязом власного винаходу. Однак ринки реагують саме так, як якби він називав речі своїми іменами. І найпомітніше це по статках тих багатіїв, які аплодували йому на інавгурації. І тоді їм було чому радіти, наприклад, Tesla Inc. Маска зросла на 98% за кілька тижнів після виборів у США, досягнувши рекордного максимуму.

Але будь-які очікування, що початок нового терміну Трампа продовжить підживлювати прибутковість ринку, були перевернуті. S&P 500 втратив 6,4% відтоді, як він вступив на посаду, оскільки масові звільнення державних службовців і коливання президента з приводу тарифів розбурхали акції.

Скільки втратили Безос, Маск, Цукерберг і компанія

Ілон Маск — мінус 148 млрд. Чистий капітал 53-річного генерального директора Tesla досяг піку в 486 мільярдів доларів 17 грудня. Однак більша частина його прибутку була отримана від Tesla, яка тепер не в фаворі. Споживачі в Європі розчарувалися в підтримці Маском вкрай правих політиків, а продажі Tesla в Німеччині впали більш ніж на 70% за перші два місяці року. Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця до рівнів, що не спостерігалися з липня 2022 року.

Ілон Маск привіз Дональду Трампу свої "Тесли" Фото: Getty

Джефф Безос — мінус 29 млрд доларів. 61-річний Безос привітав Трампа наступного дня після виборів. Amazon пожертвував 1 мільйон доларів у фонд інавгурації Трампа. Акції Amazon впали на 14% з 17 січня.

Сергій Брін — мінус 22 млрд доларів. 51-річний Брін протестував проти імміграційної політики Трампа під час його першого терміну. А тепер акції його Alphabet Inc. впали більш ніж на 7% на початку лютого. Компанія стикається з тиском з боку Міністерства юстиції.

Марк Цукерберг — мінус 5 млрд доларів. Meta зросла на 19% із середини січня до середини лютого. Однак відтоді акції втратили всі ці прирости.

Бернар Арно — мінус 5 млрд доларів. 76-річний Арно, чия сім'я володіє люксовим конгломератом, до портфеля якого входять Louis Vuitton і Bulgari, завжди був другом Трампа. Але мито в розмірі 10-20% на європейські предмети розкоші може знизити продажі, які й так зазнають труднощів.

Гра Трампа з тарифами б'є по простих американцях і всьому світу

На тлі бурхливої діяльності Ілона Маска, який очолює Департамент ефективності уряду, коли тисячі американців на державних посадах втратили роботу та заяв Трампа, у Європі занепокоєні тим, що туристичний ринок сильно просяде. Американці активно подорожували після пандемії коронавірусу і саме Європою. Тепер європейські туристичні компанії, які орієнтувалися на марнотратних американців, 11 березня зіткнулися з масштабним розпродажем акцій на фондовому ринку, оскільки заяви Дональда Трампа про рецесію призвели до нестабільності в секторі міжнародних подорожей.

Акції найбільших європейських авіакомпаній і туристичних груп, включно з British Airways IAG і KLM-Air France, зазнали серйозних втрат на тлі обвалу фондового ринку в США. Акції IAG впали більш ніж на 5% на ранніх ранкових ранкових торгах у Лондоні, тоді як Air France-KLM впали більш ніж на 6%.

Акції IHG (InterContinental Hotels Group), що володіє глобальними готельними франшизами, включно з Crowne Plaza і Holiday Inn, впали більш ніж на 3% на початку торгів у Великій Британії.

Туристичні компанії з меншою присутністю в США, наприклад, континентальні перевізники Ryanair і EasyJet, зазнали більш скромних збитків.

Примітно, але діяльність президента США торкнулася навіть музичної індустрії. Electro-Harmonix виробляє педалі fuzz, які музиканти встановлюють на підлозі між гітарою і підсилювачем з 1960-х. Комплектуючі вони замовляли в Китаї, а тепер змушені підняти ціни для споживачів. Приклад показовий, адже комфортне життя "суспільства споживання" у США забезпечують тисячі великих і дрібних компаній, які вже відчувають на собі наслідки "торгової війни" Трампа.

І під ударом опинилися такі селебріті, як Метью Макконахі, Дуейн "Скеля" Джонсон і Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер одна з тих, хто постраждає від тарифів Трампа Фото: Instagram kendalljenner

Вони володіють брендами текіли, які виробляють у мексиканському штаті Халіско. А Трамп з 2 квітня пообіцяв запровадити 25% податок на весь імпорт з Мексики. Тож тепер зіркам треба терміново завойовувати нові ринки, підвищувати ціни, або закриватися.

Що буде далі зі США і всім світом

Інвестор-мільярдер Рей Даліо спробував дати відповідь на це питання, виступаючи в Сінгапурі. Коли його запитали, що зрештою станеться внаслідок ескалації конфліктів з приводу підвищення тарифів, він заявив, що тарифи можуть призвести до конфліктів між країнами, але при цьому пояснив, що не обов'язково мав на увазі військову конфронтацію.

"Подумайте про США, Канаду, Мексику, Китай. Будуть бої, і це матиме наслідки", — повторив Даліо очевидні істини, але зауважив, що нейтральні країни процвітатимуть, потенційно отримуючи вигоду з потоку людей і капіталу. Однак помірний оптимізм Даліо не враховує глобалізацію світової економіки, коли великі держави так чи інакше залежать одна від одної, і ймовірні ескалації військових конфліктів, починаючи з України. Трамп запустив процес, який у Китаї влучно назвали "законом джунглів", і торгова війна поки що тільки починається.