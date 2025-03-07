Останнє китайське попередження: у КНР натякнули США про "закон джунглів" у торгівлі

Президент Дональд Трамп 3 березня підписав указ, згідно з яким на китайський імпорт тепер поширюватимуться мита в розмірі 20%. У КНР обурені.

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Китай застеріг США від запровадження "мит без причини", зазначивши, що такі односторонні заходи можуть призвести до сценарію "закону джунглів". Це попередження прозвучало після слів міністра оборони Піта Гегсета про те, що США готові до війни з Китаєм. Про це повідомляє CNN.

"Сполучені Штати не повинні відповідати на доброту образою і не повинні вводити мита без причини", — заявив 7 березня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Головний дипломат Китаю заявив, що країни не повинні діяти за принципом "хто сильніший, той і правий", оскільки це завдасть серйозної шкоди світовому порядку і призведе до набуття чинності "закону джунглів".

Він додав, що великі держави ніколи не повинні займатися "залякуванням, маніпулюванням ринком або розграбуванням" ресурсів слабших країн.

"Якщо кожна країна робитиме акцент на власних національних пріоритетах і віритиме тільки в силу та статус, світ скотиться до закону джунглів, малі та слабкі країни понесуть на собі основний удар, а міжнародні правила та порядок буде серйозно порушено", — повідомив Ван Ї.

Повернувшись до Білого дому, Дональд Трамп розробив нові заходи зовнішньої політики, включно із запровадженням мит на основних ділових партнерів, а також розпочав претендувати на Гренландію, Панамський канал і Канаду. Про це в Китаї теж згадали.

"Насамперед фундамент рівності суверенітету має бути побудований на рівній волі міжнародної спільноти. Ми не можемо дозволити сильним домінувати і вирішувати все, ґрунтуючись на власній владі", — зазначив Ван.

Нагадаємо, 3 березня Білий дім повідомив, що Трамп підписав указ про збільшення раніше введених 10-відсоткових мит на китайські товари до 20 відсотків.

Міністерство торгівлі Пекіна 4 березня висловило незгоду з рішенням Вашингтона, закликавши США "негайно скасувати" односторонні тарифні заходи, які є "нерозумними і необґрунтованими, що завдають шкоди іншим". Але повідомивши, що КНР готова до торгової війни.

На це міністр оборони Піт Гегсет заявив, що США готові до "війни з Китаєм".

Тим часом Трамп планує оголосити про введення нових мит США проти європейських та інших країн 2 квітня, що, за очікуваннями брокерів, викличе нову паніку і посилить хвилювання на ринку. А також він хоче переглянути П'яту статтю статуту НАТО, щоб США захищали тільки тих, хто достатньо витрачається на оборону.