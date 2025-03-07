Последнее китайское предупреждение: в КНР намекнули США о "законе джунглей" в торговле

Президент Дональд Трамп 3 марта подписал указ, согласно которому на китайский импорт теперь будут распространяться пошлины в размере 20%. В КНР возмущены.

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Китай предостерег США от введения "пошлин без причины", отметив, что такие односторонние меры могут привести к сценарию "закона джунглей". Это предупреждение прозвучало после слов министра обороны Пита Хегсета о том, что США готовы к войне с Китаем. Об этом сообщает CNN.

"Соединенные Штаты не должны отвечать на доброту обидой и не должны вводить пошлины без причины", — заявил 7 марта министр иностранных дел Китая Ван И.

Главный дипломат Китая заявил, что страны не должны действовать по принципу "кто сильнее, тот и прав", поскольку это нанесет серьезный ущерб мировому порядку и приведет к вступлению в силу "закона джунглей".

Он добавил, что крупные державы никогда не должны заниматься "запугиванием, манипулированием рынком или разграблением" ресурсов более слабых стран.

"Если каждая страна будет делать акцент на своих собственных национальных приоритетах и ​​верить только в силу и статус, мир скатится к закону джунглей, малые и слабые страны понесут на себе основной удар, а международные правила и порядок будут серьезно нарушены", — сообщил Ван И.

Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп разработал новые меры внешней политики, включая введение пошлин на основных деловых партнеров, а также начав претендовать на Гренландию, Панамский канал и Канаду. Об этом в Китае тоже упомянули.

"Прежде всего, фундамент равенства суверенитета должен быть построен на равной воле международного сообщества. Мы не можем позволить сильным доминировать и решать все, основываясь на своей собственной власти", — отметил Ван.

Напомним, 3 марта Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ об увеличении ранее введенных 10-процентных пошлин на китайские товары до 20 процентов.

Министерство торговли Пекина 4 марта выразило несогласие с решением Вашингтона, призвав США "немедленно отменить" односторонние тарифные меры, которые являются "неразумными и необоснованными, наносящими ущерб другим". Но сообщив, что КНР готова к торговой войне.

На это министр обороны Пит Хегсет заявил, что США готовы к "войне с Китаем".

Тем временем Трамп планирует объявить о введении новых пошлин США против европейских и других стран 2 апреля, что, по ожиданиям брокеров, вызовет новую панику и усилит волнение на рынке. А также он хочет пересмотреть Пятую статью статута НАТО, чтобы США защищала только тех, кто достаточно тратится на оборону.