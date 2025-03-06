Будут защищать избранных: Трамп пересматривает участие США в НАТО

Президент США рассматривает возможность серьезного изменения политики НАТО. Хочет оказывать поддержку тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

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Президент Дональд Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в Организации Североатлантического договора. По словам чиновников, Трамп обсудил со своими помощниками возможность корректировки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех нынешних и бывших высокопоставленных чиновников США и одного представителя Конгресса.

В рамках потенциального изменения политики США могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порога расходов на оборону, заявили чиновники. Если Трамп действительно внесет это изменение, это будет означать значительный отход от основного принципа альянса, известного как Статья 5, которая гласит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на все страны.

Президент также рассматривает возможность изменения политики, в рамках которой США могут выбрать приоритет военных учений с членами НАТО, которые тратят установленный процент своего ВВП на оборону.

Его администрация уже дала понять европейским союзникам Америки, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе, и один из вариантов, который сейчас рассматривается, заключается в том, чтобы переместить часть американских войск в регионе, чтобы они были сосредоточены в или вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону, чтобы соответствовать определенному проценту своего ВВП, заявили чиновники.

На вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность внесения подобных изменений в порядок взаимодействия США с НАТО, представитель Совета национальной безопасности в письменном заявлении сказал: "Президент Трамп привержен НАТО и Пятой статье".

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели членов НАТО тратить 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что эта разница несправедлива и возлагает дополнительное бремя на США

Страны НАТО договорились более десяти лет назад установить целевой показатель расходов для каждой из них на уровне 2% ВВП. Но Трамп настаивал на увеличении этого процента. Совсем недавно он сказал, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США в настоящее время этого не делают.

Возможные изменения в характере участия США в НАТО происходят на фоне того, как Трамп подталкивает европейских союзников к оказанию большей помощи Украине в ее войне с Россией и к тому, чтобы они сыграли важную роль в поддержании мира в Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении войны.

Трамп пригрозил вывести США из НАТО во время своего первого срока и поставил под сомнение ценность Статьи 5 для США. Статья была разработана для защиты европейских стран от Советского Союза во время Холодной войны. Она была задействована только один раз, после атак 11 сентября на США.

Напомним, днем ранее министр обороны в администрации Дональда Трампа заявил, что США "готовы" начать войну с Китаем. Пит Хегсет сделал заявление после того, как в Пекине отреагировали на новые жесткие пошлины президента Трампа.