США готовы начать войну с Китаем, — министр обороны Пит Хегсет

Министр обороны США заявил, что США "готовы" начать войну с Китаем, после того, как в Пекине отреагировали на новые жесткие пошлины президента Трампа.

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Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что Соединенные Штаты готовы начать войну с Китаем. "Мы готовы", — заявил Хегсет в программе Fox & Friends на канале Fox News в ответ на заявление Китая о своей "готовности сражаться" в любой "войне".

Пит Хегсет о войне с Китаем

Заявление Хегсета последовала за заявлениями официального Пекина в ответ на новые жесткие пошлины президента США Дональда Трампа.

"Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне", — сказал Хегсет, подчеркнув, что важно "быть сильными".

"Вот почему мы перестраиваем нашу армию. Вот почему мы восстанавливаем сдерживание в духе воина. Мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими странами с совершенно другой идеологией. Они стремительно увеличивают расходы на оборону, внедряют современные технологии, хотят вытеснить Соединенные Штаты. Если мы хотим предотвратить войну с китайцами или другими странами, мы должны быть сильными", — заявил Пит Хегсет.

Угроза Хегсета прозвучала после того, как во вторник вечером Китай заявил, что готов дать отпор, если США вознамерятся развязать торговую или тарифную войну — вскоре после того, как первоначальный 10-процентный тариф Трампа на китайский импорт был удвоен до 20%.

"Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца", — заявил в своем заявлении представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Китай быстро отреагировал на новые пошлины, объявив о повышении импортных пошлин на ряд американских сельскохозяйственных и пищевых продуктов на 10–15%.

Кроме того, в отношении 25 американских компаний были введены экспортные и инвестиционные ограничения по соображениям национальной безопасности.

Между тем Хегсет позже настаивал на том, что у Трампа "прекрасные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином, и что США продолжат стремиться к "историческому миру и историческим возможностям".

"Моя задача как министра обороны — убедиться, что мы готовы", — сказал он.

Также Пит Хегсет заявил, что США нужно потратиться на оборону и оружие, чтобы усилить свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Китай и ранее сообщал о том, что отреагирует на "запугивание". Министр иностранных дел КНР заявил об этом в Мюнхене на конференции по безопасности. Еще до того, как Дональд Трамп поднял пошлины до 20%.