Маск и Безос теряют миллиарды: как Трамп делает Америку бедной и загоняет США в кризис

Самые богатые люди мира, которые аплодировали Трампу на инаугурации, теряют миллиарды долларов, а противоречивые заявления президента США заставляют паниковать рынки акций.

Related video

Безос, Цукерберг и Маск приветствовали Дональда Трампа на его инаугурации, а теперь теряют миллиарды долларов. Все дело в фентаниле о котором, скорей всего самые богатые люди мира и не слышали. Именно под грифом борьбы с наркотиками Трамп объявил торговую войну практически всему миру, от которой трясет фондовый рынок. Фокус разбирался, почему президент США затеял опасную игру с тарифами и как это ударит по всем американцам: от самых богатых до тех, кто живет от пособия до пособия. А также отразится на всем мире.

"Когда США чихают, весь остальной мир простужается", — иносказательно заявляют экономические эксперты, наблюдая за тем, как переменчивый Трамп то грозит повышением тарифов на импорт в США, то отменяет свое решение. Но если Китай уже назвал происходящее "торговой войной", президент США продолжает использовать новояз.

Борьба с наркотиками и мигрантами вместо торговой войны

Еще до выборов Трамп заявлял, что сделает Америку великой, после выборов он заявил, что это возможно, если в США перестанут ввозить фентанил (прекурсор для наркотиков) и въезжать нелегалы.

Дональд Трамп в Белом доме Фото: The White House

"Чрезвычайная угроза, исходящая от нелегальных иммигрантов и наркотиков, включая смертоносный фентанил, представляет собой национальную чрезвычайную ситуацию в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)", — сказано на сайте Белого дома. С этого и началась игра с тарифами на импорт, которая продолжается до сих пор.

"Президент Трамп предпринимает смелые действия, чтобы заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания прекратить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков в нашу страну", — поясняют в сообщении все, что с того момента происходит в Овальном кабинете.

Нелегалы, депортированные США на Кубу Фото: Secretary Kristi Noem/X

Главными целями Трампа стал Китай, а также ближайшие (и единственные) соседи США: Канада и Мексика. Президент США уже несколько раз грозился повысить тарифы на импорт, а потом отменял свое решение, когда эти страны предпринимали ответные шаги: Канада, например, пригрозила повысить цены на электроэнергию сразу для трех штатов США: Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка.

Неизвестно, прекратился ли "поток ядовитого фентанила", как обещал Трамп, но на мировые рынки это оказало огромное влияние.

10 марта базовый индекс S&P 500 упал на 2,7 процента, опустившись почти на 9 процентов ниже своего исторического максимума, достигнутого 19 февраля.

Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 3,81 процента, что стало самым резким падением за один день с сентября 2022 года.

Потери, последовавшие за двумя неделями резкого спада, привели к тому, что индексы S&P 500 и Nasdaq 100 сейчас находятся на самых низких уровнях с сентября.

Миллиардеры теряют миллиарды

Трамп пообещал сделать Америку великой, что в итоге разделило республиканцев. Теперь модно отмечать, что "я республиканец Рейгана", а не "республиканец MAGA (Make America Great Again)". А также нанесло удар по тем, кто рассчитывал получить выгоду от этого процесса. Миллиардеры вроде Джеффа Безоса, Марка Цукерберга и Илона Маска явно рассчитывали, что пока США будет становится великой, они приумножат свои капиталы. Но с того момента, как Трамп вернулся в Овальный кабинет, они потеряли миллиарды долларов. И потеряют еще больше, так как президент США отказался исключить возможность того, что крупнейшая экономика мира движется к рецессии на фоне опасений рынка по поводу его экономической программы "Америка прежде всего".

Миллиардеры на инаугурации Дональда Трампа Фото: Getty

"Я ненавижу предсказывать такие вещи. Наступает переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабно. Мы возвращаем богатство в Америку. Это масштабно. Это займет некоторое время, но я думаю, что для нас это будет здорово", — сказал Трамп.

Рецессия – термин введенный еще во времена Великой депрессии в США в 1930-е, чтобы не использовать слова "депрессия" и "кризис". Но Трамп не использует даже его, заменяя новоязом собственного изобретения. Однако рынки реагируют именно так, как если бы он называл вещи своими именами. И заметней всего это по состояниям тех богачей, которые аплодировали ему на инаугурации. И тогда им было чему радоваться, например, Tesla Inc. Маска выросла на 98% за несколько недель после выборов в США, достигнув рекордного максимума.

Но любые ожидания, что начало нового срока Трампа продолжит подпитывать доходность рынка, были перевернуты. S&P 500 потерял 6,4% с тех пор, как он вступил в должность, поскольку массовые увольнения государственных служащих и колебания президента по поводу тарифов взбудоражили акции.

Сколько потеряли Безос, Маск, Цукерберг и компания

Илон Маск — минус 148 млрд. Чистый капитал 53-летнего генерального директора Tesla достиг пика в 486 миллиардов долларов 17 декабря. Однако большая часть его прибыли была получена от Tesla, которая теперь не в фаворе. Потребители в Европе разочаровались в поддержке Маском крайне правых политиков, а продажи Tesla в Германии упали более чем на 70% за первые два месяца года. Китайские поставки также упали на 49% в прошлом месяце до уровней, не наблюдавшихся с июля 2022 года.

Илон Маск привез Дональду Трампу свои "Теслы" Фото: Getty

Джефф Безос — минус 29 млрд долларов. 61-летний Безос поздравил Трампа на следующий день после выборов. Amazon пожертвовал 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа. Акции Amazon упали на 14% с 17 января.

Сергей Брин — минус 22 млрд долларов. 51-летний Брин протестовал против иммиграционной политики Трампа во время его первого срока. А теперь акции его Alphabet Inc. упали более чем на 7% в начале февраля. Компания сталкивается с давлением со стороны Министерства юстиции.

Марк Цукерберг — минус 5 млрд долларов. Meta выросла на 19% с середины января по середину февраля. Однако с тех пор акции потеряли все эти приросты.

Бернар Арно — минус 5 млрд долларов. 76-летний Арно, чья семья владеет люксовым конгломератом, в портфель которого входят Louis Vuitton и Bulgari, всегда был другом Трампа. Но пошлина в размере 10–20% на европейские предметы роскоши может снизить продажи, которые и так испытывают трудности.

Игра Трампа с тарифами бьет по простым американцам и всему миру

На фоне бурной деятельности Илона Маска, который возглавляет Департамент эффективности правительства, когда тысячи американцев на государственных должностях потеряли работу и заявлений Трампа, в Европе обеспокоены тем, что туристический рынок сильно просядет. Американцы активно путешествовали после пандемии коронавируса и именно по Европе. Теперь европейские туристические компании, которые ориентировались на расточительных американцев, 11 марта столкнулись с масштабной распродажей акций на фондовом рынке, поскольку заявления Дональда Трампа о рецессии привели к нестабильности в секторе международных путешествий.

Акции крупнейших европейских авиакомпаний и туристических групп, включая British Airways IAG и KLM-Air France, понесли серьезные потери на фоне обвала фондового рынка в США. Акции IAG упали более чем на 5% на ранних утренних торгах в Лондоне, в то время как Air France-KLM упали более чем на 6%.

Акции IHG (InterContinental Hotels Group), владеющей глобальными гостиничными франшизами, включая Crowne Plaza и Holiday Inn, упали более чем на 3% в начале торгов в Великобритании.

Туристические компании с меньшим присутствием в США, например, континентальные перевозчики Ryanair и EasyJet, понесли более скромные убытки.

Примечательно, но деятельность президента США коснулась даже музыкальной индустрии. Electro-Harmonix производит педали fuzz, которые музыканты устанавливают на полу между гитарой и усилителем с 1960-х. Комплектующие они заказывали в Китае, а теперь вынуждены поднять цены для потребителей. Пример показателен, ведь комфортную жизнь "общества потребления" в США обеспечивают тысячи крупных и мелких компаний, которые уже ощущают на себе последствия "торговой войны" Трампа.

И под ударом оказались такие селебрити, как Мэтью Макконахи, Дуэйн "Скала" Джонсон и Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер одна из тех, кто пострадает от тарифов Трампа Фото: Instagram kendalljenner

Они владеют брендами текилы, которые производят в мексиканском штате Халиско. А Трамп с 2 апреля пообещал ввести 25% налог на весь импорт из Мексики. Так что теперь звездам надо срочно завоевывать новые рынки, повышать цены, или закрываться.

Что будет дальше с США и всем миром

Инвестор-миллиардер Рэй Далио попытался дать ответ на этот вопрос, выступая в Сингапуре. Когда его спросили, что в конечном итоге произойдет в результате эскалации конфликтов по поводу повышения тарифов, он заявил, что тарифы могут привести к конфликтам между странами, но при этом пояснил, что не обязательно имел в виду военную конфронтацию.

"Подумайте о США, Канаде, Мексике, Китае. Будут бои, и это будет иметь последствия", — повторил Далио очевидные истины, но отметил, что нейтральные страны будут преуспевать, потенциально извлекая выгоду из потока людей и капитала. Однако умеренный оптимизм Далио не учитывает глобализацию мировой экономики, когда крупные державы так или иначе зависят друг от друга и вероятные эскалации военных конфликтов, начиная с Украины. Трамп запустил процесс, который в Китае метко назвали "законом джунглей", и торговая война пока только начинается.