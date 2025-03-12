Маск и Безос теряют миллиарды: как Трамп делает Америку бедной и загоняет США в кризис
Самые богатые люди мира, которые аплодировали Трампу на инаугурации, теряют миллиарды долларов, а противоречивые заявления президента США заставляют паниковать рынки акций.
Безос, Цукерберг и Маск приветствовали Дональда Трампа на его инаугурации, а теперь теряют миллиарды долларов. Все дело в фентаниле о котором, скорей всего самые богатые люди мира и не слышали. Именно под грифом борьбы с наркотиками Трамп объявил торговую войну практически всему миру, от которой трясет фондовый рынок. Фокус разбирался, почему президент США затеял опасную игру с тарифами и как это ударит по всем американцам: от самых богатых до тех, кто живет от пособия до пособия. А также отразится на всем мире.
"Когда США чихают, весь остальной мир простужается", — иносказательно заявляют экономические эксперты, наблюдая за тем, как переменчивый Трамп то грозит повышением тарифов на импорт в США, то отменяет свое решение. Но если Китай уже назвал происходящее "торговой войной", президент США продолжает использовать новояз.
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Борьба с наркотиками и мигрантами вместо торговой войны
Еще до выборов Трамп заявлял, что сделает Америку великой, после выборов он заявил, что это возможно, если в США перестанут ввозить фентанил (прекурсор для наркотиков) и въезжать нелегалы.
"Чрезвычайная угроза, исходящая от нелегальных иммигрантов и наркотиков, включая смертоносный фентанил, представляет собой национальную чрезвычайную ситуацию в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)", — сказано на сайте Белого дома. С этого и началась игра с тарифами на импорт, которая продолжается до сих пор.
"Президент Трамп предпринимает смелые действия, чтобы заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания прекратить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков в нашу страну", — поясняют в сообщении все, что с того момента происходит в Овальном кабинете.
Главными целями Трампа стал Китай, а также ближайшие (и единственные) соседи США: Канада и Мексика. Президент США уже несколько раз грозился повысить тарифы на импорт, а потом отменял свое решение, когда эти страны предпринимали ответные шаги: Канада, например, пригрозила повысить цены на электроэнергию сразу для трех штатов США: Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка.
Неизвестно, прекратился ли "поток ядовитого фентанила", как обещал Трамп, но на мировые рынки это оказало огромное влияние.
- 10 марта базовый индекс S&P 500 упал на 2,7 процента, опустившись почти на 9 процентов ниже своего исторического максимума, достигнутого 19 февраля.
- Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 3,81 процента, что стало самым резким падением за один день с сентября 2022 года.
- Потери, последовавшие за двумя неделями резкого спада, привели к тому, что индексы S&P 500 и Nasdaq 100 сейчас находятся на самых низких уровнях с сентября.
Миллиардеры теряют миллиарды
Трамп пообещал сделать Америку великой, что в итоге разделило республиканцев. Теперь модно отмечать, что "я республиканец Рейгана", а не "республиканец MAGA (Make America Great Again)". А также нанесло удар по тем, кто рассчитывал получить выгоду от этого процесса. Миллиардеры вроде Джеффа Безоса, Марка Цукерберга и Илона Маска явно рассчитывали, что пока США будет становится великой, они приумножат свои капиталы. Но с того момента, как Трамп вернулся в Овальный кабинет, они потеряли миллиарды долларов. И потеряют еще больше, так как президент США отказался исключить возможность того, что крупнейшая экономика мира движется к рецессии на фоне опасений рынка по поводу его экономической программы "Америка прежде всего".
"Я ненавижу предсказывать такие вещи. Наступает переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабно. Мы возвращаем богатство в Америку. Это масштабно. Это займет некоторое время, но я думаю, что для нас это будет здорово", — сказал Трамп.
Рецессия – термин введенный еще во времена Великой депрессии в США в 1930-е, чтобы не использовать слова "депрессия" и "кризис". Но Трамп не использует даже его, заменяя новоязом собственного изобретения. Однако рынки реагируют именно так, как если бы он называл вещи своими именами. И заметней всего это по состояниям тех богачей, которые аплодировали ему на инаугурации. И тогда им было чему радоваться, например, Tesla Inc. Маска выросла на 98% за несколько недель после выборов в США, достигнув рекордного максимума.
Но любые ожидания, что начало нового срока Трампа продолжит подпитывать доходность рынка, были перевернуты. S&P 500 потерял 6,4% с тех пор, как он вступил в должность, поскольку массовые увольнения государственных служащих и колебания президента по поводу тарифов взбудоражили акции.
Сколько потеряли Безос, Маск, Цукерберг и компания
- Илон Маск — минус 148 млрд. Чистый капитал 53-летнего генерального директора Tesla достиг пика в 486 миллиардов долларов 17 декабря. Однако большая часть его прибыли была получена от Tesla, которая теперь не в фаворе. Потребители в Европе разочаровались в поддержке Маском крайне правых политиков, а продажи Tesla в Германии упали более чем на 70% за первые два месяца года. Китайские поставки также упали на 49% в прошлом месяце до уровней, не наблюдавшихся с июля 2022 года.
- Джефф Безос — минус 29 млрд долларов. 61-летний Безос поздравил Трампа на следующий день после выборов. Amazon пожертвовал 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа. Акции Amazon упали на 14% с 17 января.
- Сергей Брин — минус 22 млрд долларов. 51-летний Брин протестовал против иммиграционной политики Трампа во время его первого срока. А теперь акции его Alphabet Inc. упали более чем на 7% в начале февраля. Компания сталкивается с давлением со стороны Министерства юстиции.
- Марк Цукерберг — минус 5 млрд долларов. Meta выросла на 19% с середины января по середину февраля. Однако с тех пор акции потеряли все эти приросты.
- Бернар Арно — минус 5 млрд долларов. 76-летний Арно, чья семья владеет люксовым конгломератом, в портфель которого входят Louis Vuitton и Bulgari, всегда был другом Трампа. Но пошлина в размере 10–20% на европейские предметы роскоши может снизить продажи, которые и так испытывают трудности.
Игра Трампа с тарифами бьет по простым американцам и всему миру
На фоне бурной деятельности Илона Маска, который возглавляет Департамент эффективности правительства, когда тысячи американцев на государственных должностях потеряли работу и заявлений Трампа, в Европе обеспокоены тем, что туристический рынок сильно просядет. Американцы активно путешествовали после пандемии коронавируса и именно по Европе. Теперь европейские туристические компании, которые ориентировались на расточительных американцев, 11 марта столкнулись с масштабной распродажей акций на фондовом рынке, поскольку заявления Дональда Трампа о рецессии привели к нестабильности в секторе международных путешествий.
- Акции крупнейших европейских авиакомпаний и туристических групп, включая British Airways IAG и KLM-Air France, понесли серьезные потери на фоне обвала фондового рынка в США. Акции IAG упали более чем на 5% на ранних утренних торгах в Лондоне, в то время как Air France-KLM упали более чем на 6%.
- Акции IHG (InterContinental Hotels Group), владеющей глобальными гостиничными франшизами, включая Crowne Plaza и Holiday Inn, упали более чем на 3% в начале торгов в Великобритании.
- Туристические компании с меньшим присутствием в США, например, континентальные перевозчики Ryanair и EasyJet, понесли более скромные убытки.
Примечательно, но деятельность президента США коснулась даже музыкальной индустрии. Electro-Harmonix производит педали fuzz, которые музыканты устанавливают на полу между гитарой и усилителем с 1960-х. Комплектующие они заказывали в Китае, а теперь вынуждены поднять цены для потребителей. Пример показателен, ведь комфортную жизнь "общества потребления" в США обеспечивают тысячи крупных и мелких компаний, которые уже ощущают на себе последствия "торговой войны" Трампа.
И под ударом оказались такие селебрити, как Мэтью Макконахи, Дуэйн "Скала" Джонсон и Кендалл Дженнер.
Они владеют брендами текилы, которые производят в мексиканском штате Халиско. А Трамп с 2 апреля пообещал ввести 25% налог на весь импорт из Мексики. Так что теперь звездам надо срочно завоевывать новые рынки, повышать цены, или закрываться.
Что будет дальше с США и всем миром
Инвестор-миллиардер Рэй Далио попытался дать ответ на этот вопрос, выступая в Сингапуре. Когда его спросили, что в конечном итоге произойдет в результате эскалации конфликтов по поводу повышения тарифов, он заявил, что тарифы могут привести к конфликтам между странами, но при этом пояснил, что не обязательно имел в виду военную конфронтацию.
"Подумайте о США, Канаде, Мексике, Китае. Будут бои, и это будет иметь последствия", — повторил Далио очевидные истины, но отметил, что нейтральные страны будут преуспевать, потенциально извлекая выгоду из потока людей и капитала. Однако умеренный оптимизм Далио не учитывает глобализацию мировой экономики, когда крупные державы так или иначе зависят друг от друга и вероятные эскалации военных конфликтов, начиная с Украины. Трамп запустил процесс, который в Китае метко назвали "законом джунглей", и торговая война пока только начинается.
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