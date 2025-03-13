США введуть 200% мита на всі вина та шампанське: Трамп озвучив нові погрози ЄС

Американці зможуть розвинути власне виноробство, коли зникнуть алкогольні вироби з Європи, впевнений президент Дональд Трамп.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував поведінку Європейського Союзу, який він назвав "ворожим" органом. Після цього глава Білого дому заявив, що запровадить 200-відсоткові мита на вина та шампанське, які європейці продають у американських магазинах. Заяви Трампа щодо Європи, а також Канади та видання The Wall Street Journal, з'явились у серії повідомлень у соцмережі Truth Social.

Ранок 13 березня (за часом Вашингтона) Трамп почав дописами, в яких реагував на рішення ЄС підняти на 50% мита на американське віскі та інші алкогольні напої. Глава держави пригрозив, якщо Європа не скасує своє рішення, то Білий дім підійме мита у чотири рази — на 200%. Погрози стосуються вина, шампанського, інших напоїв, які виробляються у Франції та інших країнах ЄС. Політик висловив сподівання, що це покращить ситуацію для американських виноробів.

"Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром введуть 200% тариф на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, які походять з Франції та інших країн, представлених в ЄС. Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу в США", — написав він.

Трамп запроваджує нові мита - заява про вино та шампанське ЄС Фото: Скриншот

Інший допис Трампа стосувався одночасно ЄС та видання The Wall Street Journal, яке попередило про погіршення ситуації в економіці через необачні дії американського президента. На думку посадовця, спільноту європейських країн створили, щоб нашкодити американцям, видання "не знає, що говорить", а громадяни США тим часом отримали зниження цін на яйця.

Трамп запроваджує нові мита - заява про користь мит та проблеми ЄС Фото: Скриншот

Крім того, глава Білого дому ще раз згадав про Канаду, яка начебто не може існувати без США, та про вільну торгівлю, яка шкодить американцям.

"Канаді потрібна Америка, Америці не потрібна Канада. Весь світ нас обдирає!" — наголосив Трамп.

Трамп запроваджує нові мита — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші заяви Трампа щодо нових мит, які він запроваджував щодо союзників — Канади, Європейського Союзу, а також проти Китаю. Наприклад, 7 березня він повідомив, що планує підняти мита на молочні продукти з Канади на 250%. Після цього з'явилась реакція уряду провінції Онтаріо. Канадці вирішили підняти ціну електроенергію, яку постачають у кілька північних американських штатів. Трамп почув погрози й у відповідь пообіцяв підняти тарифи на сталь та алюміній на 50%.

Нагадуємо, 6 березня Китай відповів на рішення США підняти на 20% мита на китайські товари: при цьому згадали про "закон джунглів". 12 березня Трамп зустрівся з прем'єром Ірландії та звинуватив цю країну у тому, що вона використовує США.