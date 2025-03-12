Повторив сеанс критики: Трамп у Білому домі звинуватив прем'єра Ірландії у використанні США

У присутності Майкла Мартіна президент США розкритикував відповідні мита ЄС.

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Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії в Овальному кабінеті і в його присутності напав на Європейський Союз, а потім заявив, що Ірландія, як і інші країни ЄС, використовували США. Про це повідомляє Daily Mail.

Зустріч прем'єр-міністра Ірландії та президента США Дональда Трампа

Трамп зустрічався з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном, коли ЄС оголосив про відповідні економічні мита проти Трампа після того, як президент ввів 25-відсоткове мито на весь світовий імпорт сталі та алюмінію.

"ЄС був створений для того, щоб скористатися перевагами Сполучених Штатів", — сказав Трамп.

На запитання, чи використовує Ірландія США, він відповів: "Звичайно, використовує. Я дуже поважаю Ірландію за те, що вони зробили, і вони повинні були зробити те, що зробили. Але Сполучені Штати не повинні були дозволити цьому статися. У нас були дурні лідери, у нас були лідери, які не мали ні найменшого поняття".

Трамп навів як приклад американські фармацевтичні компанії, які з'явилися в Ірландії, а потім цей "чудовий острів із населенням у п'ять мільйонів осіб" взяв у свої руки всю фармацевтичну промисловість США, на думку Трампа.

Він повідомив, що він пригрозив компаніям, що запровадить мито у 200% і вони нічого не зможуть продавати у Сполучених Штатах.

"Знаєте, що б вони зробили? Вони б залишилися тут", — похвалився президент США.

На запитання, чи варто прем'єр-міністру Ірландії турбуватися про високі тарифи, Трамп жартома відповів: "Ну, він не виглядає нервовим. А якби й нервував, то не показував би цього".

Зустріч відбувалася на тлі зростаючої стурбованості тим, що протекціоністський підхід Трампа до мит може становити значний ризик для ірландської економіки, яка значною мірою підтримується довгостроковими інвестиціями американських транснаціональних корпорацій.

Ці побоювання відчуваються в усій Європі, яка вчора ввечері оголосила про запровадження торговельних "контрзаходів" на американські товари на суму до 26 млрд євро після рішення США запровадити 25%-ві мита на світовий імпорт сталі та алюмінію.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Ми глибоко шкодуємо про цей захід. Тарифи — це податки, вони погані для бізнесу і ще гірші для споживачів. Вони порушують ланцюжки поставок. Вони приносять невизначеність в економіку".

Однак Трамп заявив під час зустрічі з лідером Ірландії, що його план тарифів відновить справедливість у торгівлі США.

"Нас довгий час ображали, і більше нас ображати не будуть", — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як політика Дональда Трампа робить біднішими мільярдерів і впливає на селебріті та простих американців.