Повторил сеанс критики: Трамп в Белом доме обвинил премьера Ирландии, в использовании США

В присутствии Майкла Мартина президент США раскритиковал ответные пошлины ЕС.

Related video

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Ирландии в Овальном кабинете и в его присутствии напал на Европейский Союз, а потом заявил, что Ирландия, как и прочие страны ЕС, использовали США. Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча премьер-министра Ирландии и президента США Дональда Трампа

Трамп встречался с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, когда ЕС объявил об ответных экономических пошлинах против Трампа после того, как президент ввел 25-процентную пошлину на весь мировой импорт стали и алюминия.

"ЕС был создан для того, чтобы воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов", — сказал Трамп.

На вопрос, использует ли Ирландия США, он ответил: "Конечно, использует. Я очень уважаю Ирландию за то, что они сделали, и они должны были сделать то, что сделали. Но Соединенные Штаты не должны были позволить этому случиться. У нас были глупые лидеры, у нас были лидеры, которые не имели ни малейшего понятия".

Трамп привел в пример американские фармацевтические компании, которые появились в Ирландии, а потом этот "прекрасный остров с населением в пять миллионов человек" взял в свои руки всю фармацевтическую промышленность США, по мнению Трампа.

Он сообщил, что он пригрозил компаниям, что введет пошлину в 200% и они ничего не смогут продавать в Соединенных Штатах.

"Знаете, что бы они сделали? Они бы остались здесь", — похвастался президент США.

На вопрос, стоит ли премьер-министру Ирландии беспокоиться о высоких тарифах, Трамп в шутку ответил: "Ну, он не выглядит нервным. А если бы и нервничал, то не показывал бы этого".

Встреча проходила на фоне возросшей обеспокоенности тем, что протекционистский подход Трампа к пошлинам может представлять значительный риск для ирландской экономики, которая в значительной степени поддерживается долгосрочными инвестициями американских транснациональных корпораций.

Эти опасения ощущаются по всей Европе, которая вчера вечером объявила о введении торговых "контрмер" на американские товары на сумму до 26 млрд евро после решения США ввести 25%-ные пошлины на мировой импорт стали и алюминия.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы глубоко сожалеем об этой мере. Тарифы — это налоги, они плохи для бизнеса и еще хуже для потребителей. Они нарушают цепочки поставок. Они приносят неопределенность в экономику".

Однако Трамп заявил во время встречи с лидером Ирландии, что его план тарифов восстановит справедливость в торговле США.

"Нас долгое время оскорбляли, и больше нас оскорблять не будут", — заявил Трамп.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как политика Дональда Трампа делает беднее миллиардеров и влияет на селебрити и простых американцев.