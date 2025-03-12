Повторил сеанс критики: Трамп в Белом доме обвинил премьера Ирландии, в использовании США
В присутствии Майкла Мартина президент США раскритиковал ответные пошлины ЕС.
Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Ирландии в Овальном кабинете и в его присутствии напал на Европейский Союз, а потом заявил, что Ирландия, как и прочие страны ЕС, использовали США. Об этом сообщает Daily Mail.
Трамп встречался с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, когда ЕС объявил об ответных экономических пошлинах против Трампа после того, как президент ввел 25-процентную пошлину на весь мировой импорт стали и алюминия.
"ЕС был создан для того, чтобы воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов", — сказал Трамп.
На вопрос, использует ли Ирландия США, он ответил: "Конечно, использует. Я очень уважаю Ирландию за то, что они сделали, и они должны были сделать то, что сделали. Но Соединенные Штаты не должны были позволить этому случиться. У нас были глупые лидеры, у нас были лидеры, которые не имели ни малейшего понятия".
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Трамп привел в пример американские фармацевтические компании, которые появились в Ирландии, а потом этот "прекрасный остров с населением в пять миллионов человек" взял в свои руки всю фармацевтическую промышленность США, по мнению Трампа.
Он сообщил, что он пригрозил компаниям, что введет пошлину в 200% и они ничего не смогут продавать в Соединенных Штатах.
"Знаете, что бы они сделали? Они бы остались здесь", — похвастался президент США.
На вопрос, стоит ли премьер-министру Ирландии беспокоиться о высоких тарифах, Трамп в шутку ответил: "Ну, он не выглядит нервным. А если бы и нервничал, то не показывал бы этого".
Встреча проходила на фоне возросшей обеспокоенности тем, что протекционистский подход Трампа к пошлинам может представлять значительный риск для ирландской экономики, которая в значительной степени поддерживается долгосрочными инвестициями американских транснациональных корпораций.
Эти опасения ощущаются по всей Европе, которая вчера вечером объявила о введении торговых "контрмер" на американские товары на сумму до 26 млрд евро после решения США ввести 25%-ные пошлины на мировой импорт стали и алюминия.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы глубоко сожалеем об этой мере. Тарифы — это налоги, они плохи для бизнеса и еще хуже для потребителей. Они нарушают цепочки поставок. Они приносят неопределенность в экономику".
Однако Трамп заявил во время встречи с лидером Ирландии, что его план тарифов восстановит справедливость в торговле США.
"Нас долгое время оскорбляли, и больше нас оскорблять не будут", — заявил Трамп.
Напомним, ранее Фокус писал о том, как политика Дональда Трампа делает беднее миллиардеров и влияет на селебрити и простых американцев.
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