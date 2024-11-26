Європейські війська в Україні: як Трамп планує залучити ЄС до завершення війни

Офіс Трампа займеться врегулюванням російсько-української війни одразу після початку своєї роботи, тобто, з 20 січня 2025 року, заявив майбутній радник старого-нового президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц. Які, зрештою, механізми планує задіяти задля досягнення цієї мети владна команда республіканців, з’ясовував Фокус.

Діючий конгресмен від штату Флорида Майк Волтц, який після інавгурації Трампа стане його радником з питань національної безпеки заявляє, що 47-й президент США одразу після повернення до Білого дому займеться питанням врегулювання російсько-української війни.

В цьому контексті пан Волтц зауважив, що насамперед адміністрація обговорюватиме, як посадити обидві сторони за стіл переговорів і якими будуть параметри мирної угоди. При цьому, однією з ключових цілей, за його словами, стане залучення країн Європи до перемовного процесу. "Усім нашим союзникам і партнерам потрібно нести це навантаження", — сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Watch the latest video at foxnews.com

Прокоментував майбутній трампівський радник і рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни. Волтц, зазначивши, що це "розумні міни", наполіг, мовляв рішення "має бути в більш широких межах, щоб покласти край цьому конфлікту".

"Це просто абсолютна м’ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни. Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там і тим, як нам відновити стримування і встановити мир", — сказав він. Поряд з тим, майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки зазначив, що дозвіл адміністрації Байдена на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації. "Ми повинні довести це до відповідального кінця… Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", — підсумував Майк Волтц.

Чи дійсно після переговорної пробуксовки відчиниться вікно можливостей

Дональд Трамп також раніше заявляв про те, що Європа має взяти відповідальність за мир на своїй території, хоча після залучення корейських військ війна вже вийшла за її межі, констатує у розмові з Фокусом політолог Олег Лісний, додаючи, що попри все – "це все ж таки європейська зона відповідальності".

Майкл Волтц певний, що Дональд Трамп одразу після повернення до Білого дому займеться питанням врегулювання російсько-української війни Фото: Офіс президента

"Заяву майбутнього радника Трампа з питань нацбезпеки про те, залучення країн Європи до переговорного процесу буде для Білого дому ключовим елементом врегулювання я трактую, як намагання делегування якоїсь компоненти мирних перемовин саме Європі. У разі, якщо для цього будуть задіяні сценарії з миротворчою місією, тощо, то чому б Сполученим Штатам і не скористатися якоюсь частиною європейських військ? Це, гадаю, є цілком можливим варіантом. Між тим, звертає увагу на себе той факт, що в команді Трампа потихеньку відходять від своєї риторики щодо припинення війни за 24 години. Такий момент свідчить про те, що Трамп принаймні бачить усю серйозність ситуації, тому що розуміння, на мій погляд, ще не має – натомість є ілюзія розуміння, яка невдовзі розвіється", — констатує експерт.

На його переконання, переговорний процес, якщо він матиме на меті встановлення справедливого миру, буде "дуже нешвидким", оскільки, подобається нам це чи ні, але в цьому випадку доведеться слухати те, що говорять росіяни: "Кремль готовий до перемовин, але лише до таких, де будуть враховані усі їхні забаганки. Це означає лише одне: так, як хоче Трамп, не буде, а якщо так не буде, то він усіляко намагатиметься зробити хоч якось".

Майк Волтц: "Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї" Фото: Getty Images

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи бачить він, з огляду на окреслені обставини, невдовзі після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року бодай якесь переговорне світло у кінці тунелю, Олег Лісний наголосив: "Бачу, але тут головне, щоб це не було світло від електрички, яка рухається нам назустріч. Втім, мені імпонує сама постать майбутнього радника Трампа з питань національної безпеки, адже Майкл Волтц – це не просто людина з гарною освітою, а це ще й людина, яка воювала. В цьому сенсі його заяви видаються більш притомними від тих, які систематично озвучують інші республіканці та наближені до Трампа персонажі. Вважаю, що якщо такі люди як Волтц будуть радити 47 президенту США, то в цьому буде якесь раціо, бо швидко все припинити, як казав нещодавно президент Зеленський, дійсно можна елементарно, але це буде поразка України, а відтак – поразка США".

Власне, якщо опиратися на бажання чи небажання Трампа програти, резюмує політолог, "то саме тут може з’явитися світло": "Так, на початках це світло однозначно буде не таким, як ми хочемо і переговори зрештою зайдуть у глухий кут, але поряд з цим відкриється вікно можливостей. Як виглядатиме це вікно? Думаю, українська сторона буде максимально демонструвати конструктивність і готовність до переговорів, але неготовність до поступок, які є апріорі неприпустимими. В той же час Путін продовжуватиме стояти на своєму і тиснути на Трампа. І ось тут це вікно можливостей і відкривається, тому що Трамп дуже не любить, коли на нього тиснуть і він може вдатися до таких різких рухів, до яких Байден, з огляду на його психотип та команду (Салліван і компанія) вдатися не міг".

Говорячи про те, якими саме можуть бути ці різкі рухи Трампа, Олег Лісний зауважив, що, ймовірно, йтиметься про надання Києву "усього, що лише можуть надати Сполучені Штати" задля отримання перемоги у російсько-українській війні.

Чому трампісти мають хибне уявлення про російсько-українську війну

Куди більш скептично оцінює свіжі заяви майбутнього радника Трампа з питань нацбезпеки президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. "Сама відсутність чіткої констатації з боку Волтца того, що має місце агресія Росії, а не якась там "м’ясорубка", свідчить про те, що в нього деформоване уявлення про те, що відбувається. Втім, до певної міри Волтц має рацію, коли говорить про те, що, передусім, Європа повинна перейматися питанням російсько-української війни, але при цьому в нього не має розуміння, що ця війна є "заслугою" саме РФ. Зрозуміло, що після Другої світової війни Європа була на американському утриманні і рано чи пізно це мало б прийти до кінця. І ось якраз адміністрація Трампа, скоріше за все, стане фіналізатором цієї, з точки зору трампістів, ери паразитування Європи на Сполучених Штатах", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Такий підхід відносно Європи Михайло Гончар вважає хибним, оскільки він розпорошує сили об’єднаного Заходу перед артикульованою позицією США, щодо того, що основною загрозою Америки є Китай: "Спроба якось відтягнути Росію від Китаю, який являється її органічним союзником, є абсолютно безперспективною і такою, що не матиме успіху. Сподіваюся, що усвідомлення цього колись дійде до мізків нормальних, адекватних республіканців".

Цай Інвень наголосила на тому, що Сполучені Штати першочергово мають надавати допомогу Україні Фото: Getty Images

У цьому контексті експерт апелює до виступу колишньої президентки Тайваню Цай Інвень на Міжнародному безпековому форумі, який пройшов минулого вікенду у Галіфаксі. Під час свого спічу, екслідерка Тайваню, зауважимо, наголосила на тому, що Сполучені Штати насамперед мають надавати допомогу Україні. Попри загрозу китайського вторгнення на Тайвань, констатувала вона, "у нас ще є час, тому США зараз мають зробити все, щоб допомогти українцям".

На переконання Михайла Гончара, заява Цай Інвень "є надзвичайно важливою і слушною" в тому сенсі, що якщо США не будуть протидіяти Росії у Європі, то саме Китай в кінцевому підсумку завдасть Сполученим Штатам стратегічної поразки, діючи далеко від своїх берегів і використовуючи для цього РФ у якості руйнівника усталеного світопорядку.

Експерт також висловив сподівання, що за той час, який залишився до інавгурації Трампа, щонайменше в частини його майбутньої адміністрації відбудеться трансформація картини російсько-української війни "з деформованої до "більш-менш адекватної". Відповідаючи на запитання про те, наскільки зрештою можуть бути виправданими ці сподівання, експерт навів відомий вислів: "Contra spem spero", тобто, без надії сподіваємося. Поряд з тим, Михайло Гончар, нагадавши про те, що під час своєї минулої президентської каденції Трамп змінив цілих 6 радників з питань нацбезпеки, акцентував, що наразі не слід абсолютизувати конкретно пана Волтца, а відтак і його меседжі з припинення російсько-української війни.