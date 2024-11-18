Байден дозволив Україні використовувати ATACMS тільки для ударів по Курській області, — ЗМІ

За даними джерел Axios, рішення американського лідера було доведене до відома України близько трьох днів тому. Вашингтон ухвалив його з метою утримати Північну Корею від відправки додаткових військ до РФ.

Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Але це рішення стосується лише ударів в Курській області, де дислоковані північнокорейські війська. Про це пише Axios.

Згідно з джерелами, про рішення Байдена Україні повідомили три дні тому. Воно має на меті зупинити подальше відправлення північнокорейських військових до Росії для участі у війні проти України.

Вашингтон сподівається, що удари по військах КНДР у Курській області можуть змусити Пхеньян переглянути своє рішення про підтримку Росії, а також ослабити російські наступальні плани в цьому регіоні.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення у неділю наголосив, що одним із ключових пунктів українського "плану перемоги" є забезпечення довготривалих військових можливостей:

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", — сказав Зеленський.

Джон Харді, російський експерт із аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies, вважає, що дозвіл не повинен обмежуватися Курською областю, і сказав, що Байден повинен скасувати обмеження.

"Дозвіл Україні завдавати ударів по високопріоритетних цілях по всій Росії може поставити Київ у кращу позицію для потенційних переговорів, зокрема шляхом стимулювання Москви погодитися на мораторій на удари по критичній енергетичній інфраструктурі", — заявив він.

Нагадаємо, 17 листопада The New York Times написало, що Джо Байден дозволив Києву застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

12 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що застосування західної високоточної зброї великої дальності проти Росії буде означати пряму участь країн НАТО у війні в Україні.