"Нічого заперечити": у Байдена визнали затримки поставок зброї Україні (відео)

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, основна проблема полягає в логістиці та можливостях виробництва. Снаряди калібру 155 мм, приміром, направляють українській армії одразу з конвеєра.

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Військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки надходить в Україну недостатньо швидко і у Вашингтоні це розуміють. Проблему намагаються вирішити. Про це заявив радник адміністрації президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Фаріду Закарії.

За його словами, наразі існують логістичні перешкоди, а також проблеми, пов'язані з військово-промисловим комплексом і здібностями виробництва снарядів для українських захисників.

"Тут нічого заперечити з точки зору фронтової, так би мовити: виходить недостатньо швидко, недостатньо багато. Але у Вашингтоні ми не займаємося тим, що сидимо і кажемо: давайте не будемо давати 155-мм снаряди і гармати, не будемо давати засоби ППО, F-16, Bradley, HIMARS з більшою швидкістю", — заявив Джейк Салліван.

Якщо говорити про снаряди калібру 155 мм, продовжує радник президента США, то їх відправляють на фронт якомога швидше, практично з конвеєра. Водночас обмеження не дають змоги досягти потрібних обсягів і швидкості поставок.

Наразі Вашингтон працює над великим пакетом допомоги Києву, який намагатимуться ухвалити до кінця вересня, хоч існує проблема в тому, щоб "пробитися крізь товщу складних логістичних та операційних процесів, щоб це озброєння врешті-решт дісталося фронту".

"Я зібрав свою команду і запитав: у які країни в найближчі 12 місяців ми плануємо поставити ракети AMRAAM і ракети до ЗРК Patriot? Мені повідомили, що є ціла низка країн, куди ми відправляємо ці ракети. Тоді я сказав: "Візьміть кожну з цих ракет — кожну — і відправте їх усі в Україну", — заявив Джейк Салліван.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що військової допомоги західних союзників не вистачило і на чотири бригади ЗСУ, про що заявив президент Володимир Зеленський. Україні необхідно сформувати й укомплектувати 14 бригад, зазначив глава держави. Однак організувати великі та стабільні поставки озброєнь поки що не вдалося.