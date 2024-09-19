"Нечего возразить": у Байдена признали задержки поставок оружия Украине (видео)

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, основная проблема заключается в логистике и возможностях производства. Снаряды калибра 155 мм, к примеру, направляют украинской армии сразу с конвейера.

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Военная помощь со стороны Соединенных Штатов Америки поступает в Украину недостаточно быстро и в Вашингтоне это понимают. Проблему пытаются решить. Об этом заявил советник администрации президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Фариду Закарии.

По его словам, в текущий момент существуют логистические препятствия, а также проблемы, связанные с военно-промышленным комплексом и способностями производства снарядов для украинских защитников.

"Здесь нечего возразить с точки зрения фронтовой, так сказать: выходит недостаточно быстро, недостаточно много. Но в Вашингтоне мы не занимаемся тем, что сидим и говорим: давайте не будем давать 155-мм снаряды и пушки, не будем давать средства ПВО, F-16, Bradley, HIMARS с большей скоростью", — заявил Джейк Салливан.

Если говорить о снарядах калибра 155 мм, продолжает советник президента США, то их отправляют на фронт как можно скорее, практически с конвейера. В то же время, ограничения не позволяют достичь нужных объемов и скорости поставок.

Сейчас Вашингтон работает над большим пакетом помощи Киеву, который будут пытаться принять до конца сентября, хоть существует проблема в том, чтобы "пробиться сквозь толщу сложных логистических и операционных процессов, чтобы это вооружение в конце концов досталось фронту".

"Я собрал свою команду и спросил: в какие страны в ближайшие 12 месяцев мы планируем поставить ракеты AMRAAM и ракеты к ЗРК Patriot? Мне сообщили, что есть целый ряд стран, куда мы отправляем эти ракеты. Тогда я сказал: "Возьмите каждую из этих ракет — каждую — и отправить их все в Украину", — заявил Джейк Салливан.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что военной помощи западных союзников не хватило и на четыре бригады ВСУ, о чем заявил президент Владимир Зеленский. Украине необходимо сформировать и укомплектовать 14 бригад, отметил глава государства. Однако организовать крупные и стабильные поставки вооружений пока не удалось.