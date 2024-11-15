Проти України чи проти Росії: що означає призначення Тулсі Габбард і решти команди Трампа

У маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді вирує робота з формування нової адміністрації. Наразі вже відомо понад десять прізвищ майбутніх членів владної команди США. Серед нових імен — колишня конгресвумен Тулсі Габбард, яка претендує на позицію голови Нацрозвідки. Що означатиме, зокрема й це призначення в контексті російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

Через тиждень після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США стали відомі імена вже понад десяти осіб, які увійдуть до нової республіканської адміністрації. Серед останніх кадрових рішень 47-го очільника Білого дому виявилися кандидатури на посади шефа Пентагона Піта Гегсета, директора ЦРУ Джона Реткліффа і керівників новостворюваного Департаменту ефективності уряду — Ілона Маска і Вівека Рамасвамі.

Який вигляд має строката трампівська збірна

Анонсував Дональд Трамп і низку інших призначень. Так, головою Агентства з охорони довкілля має стати Лі Зелдін — колишній конгресмен із Нью-Йорка, який вісім років засідав у Палаті представників і не відзначився омобливим інтересом до питань захисту довкілля. Після заяви пана Трампа пан Зелдін пояснив, що на чолі агентства займеться "відновленням домінування США на енергетичному ринку" та "оживленням автомобільної промисловості".

Тим часом в американських ЗМІ пройшла інформація, що головою Міністерства внутрішньої безпеки (досить могутнього відомства, яке відповідає за охорону кордонів, імміграцію, протидію тероризму, кібербезпеку, ліквідацію наслідків стихійних лих та Секретну службу) Дональд Трамп збирається призначити противницю допомоги ЗСУ, губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Колишня конгресвумен Тулсі Габбард претендує на позицію голови Нацрозвідки Фото: Getty Images

Республіканка свого часу навіть розглядалася Трампом як кандидат у віцепрезиденти, проте потім зізналася у жорстокому вбивстві власної собаки та козла, після чого її ім’я зникло зі списку потенційних напарників президента. Втім, увесь цей час вона залишалася вірною союзницею Трампа, а також запам’яталася тим, що під час пандемії коронавірусу відмовлялася запроваджувати в Південній Дакоті обов’язкове носіння масок і направляла Національну гвардію штату на допомогу Техасу у боротьбі з нелегальними мігрантами. Ноем також відома тим, що оголошена персоною нон-ґрата на теренах індіанців у рідному штаті.

Крім того, Дональд Трамп назвав колишню конгресвумен, ексдемократку Тулсі Габбард як кандидата на посаду директора Національної розвідки. З січня 2021 року цю посаду, зауважимо, обіймає Евріл Гейнс. "Я знаю, що Тулсі привнесе до нашої розвідувальної спільноти безстрашний дух, який визначив її блискучу кар’єру, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир з позиції сили", — наводить Reuters фрагмент заяви Трампа, поширеної його перехідною командою.

Дональд Трамп назвав колишню конгресвумен, ексдемократку Тулсі Габбард як кандидата на посаду директора Національної розвідки Фото: Getty Images

Пані Габбард служила в Національній гвардії США з 2003 року, виконувала завдання у польовому медичному підрозділі американської армії в Іраку з 2004-го до 2005 р. У 2020-му вона перейшла в армійський резерв, а ще через рік отримала звання підполковника. В минулому Габбард працювала політичним оглядачем на телеканалі Fox News і була членом Демократичної партії. Але в 2022 році покинула її лави і в серпні 2024-го відкрито підтримала Трампа на виборах.

Associated Press акцентує, що Тулсі Габбард не працювала безпосередньо в розвідувальному співтоваристві, за винятком профільних комітетів Палати представників — з внутрішньої безпеки та Збройних сил. Також агентство зазначає, що Тулсі виступає проти американської підтримки України. До речі, у квітні 2022-го Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомляв, що Тулсі Габбард кілька років поспіль працює на іноземну аудиторію за гроші Росії, тобто — в її інтересах.

Чому команда Трампа приречена на провал

Коментуючи Фокусу кадрову політику Трампа, політолог Віктор Небоженко зазначає: "Ключовий недолік команди Трампа – це їхня абсолютна різність. Ось зараз, до прикладу, обговорюють кандидатуру Тулсі Габбард, яка може очолити Національну розвідку США, нового міністра оборони та генпрокурора… Вони настільки усі різні, що їм би разом десь на сцені виступати або, у кращому разі, засідати десь у Конгресі. А ось дієвої владної команди з цих усіх персонажів точно не вийде. Ну, не може людина, яка має статки $150 млрд, сидіти поруч з людьми, які в 150 разів бідніші за неї, і знаходити з ними точки дотику. Це по-перше. По-друге, Трамп у своєму поспіху підбирає не професіоналів, а тих, хто йому подобається. Це — завідомо програшна тактика".

У ситуації, коли кваліфікація ставиться на друге-третє місце, тоді як на першому є лояльність до президента, наголошує експерт, "як правило, така команда з тріском провалюється у фундаментальних питаннях".

Тулсі Габбард в серпні 2024-го відкрито підтримала Трампа на виборах Фото: Getty Images

"Слід розуміти, що люди з оточення Трампа, які дуже багато базікали стосовно України, не несли жодної відповідальності за це. Наприклад, та ж Тулсі, Венс, інші, дуже багато чого нехорошого говорили про Україну раніше. Але після призначення їм доведеться бути не те щоб обережнішими, ні. Вони просто будуть змушені змінювати свою думку залежно від руху думок і бачень самого Трампа. Якщо Трамп визначить, що Україна — це важливо, то й усі вони хором дружно заспівають цю саму пісню. В цій ситуації, до речі, я не бачу великої різниці між Трампом і Обамою. Водночас Трампу, попри те, що він вже хазяйнував у Білому домі, ще доведеться стати президентом, що помітно за його хаотичними і незграбними призначеннями", — наголошує Віктор Небоженко.

Припустивши, що Трамп, "як гарний поміщик", можливо, усю цю "строкату зграю" дисциплінує і змусить працювати в одному напрямі, експерт констатував, що наразі цього не відчувається: "Не відчувається, передусім тому, що вони усі дуже й дуже різні. Ну, слухайте, робити журналіста-майора з Fox News міністром оборони… це — образа полковників та генералів. Так, якби це була революція 1917 року, тоді можна було б призначати солдата командувачем армією. Але в сильній розвинутій країні — навряд чи".

Загалом Віктор Небоженко вважає, що позиції будь-кого з команди Трампа, зокрема в питанні російсько-української війни корелюватимуться відповідно до волі президента США. "Це означає, що за великим рахунком, Україна, з огляду на вагу Сполучених Штатів у нашій підтримці, залежатиме від того, з якої ноги вранці встане Трамп, який рухатиметься за схемою бізнес-проєкту. Тобто, якщо він побачить у нас корисні копалини, сланцевий газ, він буде боротися за Україну. В інакшому разі нічого якісно проривного та доброго від адміністрації Трампа нам чекати не слід", — підсумовує експерт.

Чи дійсно кадри Трампа рухатимуться в унісон з ним

Своєю чергою політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом робить такий акцент: "Те, що Тулсі Габбард свого часу не голосувала за підтримку України, зовсім не означає, що вона є проросійською. Ми сприймаємо ситуацію так, що коли хтось виступив з критикою України чи проти допомоги України, то одразу його прираховують до табору проросійських діячів. Я гадаю, що насправді фокус там трішки інакший. Усі ці люди, які виступали проти надання допомоги Україні – це радикальні, запеклі трампісти-ізоляціоністи, які критично ставляться до зовнішньої допомоги як такої. А проти допомоги України вони виступали зокрема й тому, що це підтримувало адміністрацію Байдена".

Експерт: "Те, що Тулсі Габбард свого часу не голосувала за підтримку України, зовсім не означає, що вона є проросійською" Фото: Getty Images

Наголосивши на тому, що за деякими винятками (Маск, Рамасвамі), позиція топпризначенців Трампа корелюватиметься у відповідності з його — Трампа — баченням ситуації, експерт констатував: "У більшості своїй ті кандидати, імена яких сьогодні лунають у медіа в контексті формування владної команди 47-го президента США, це люди, які рухатимуться в унісон з лінією Трампа. Буде він (Трамп. — Ред.) виступати за допомогу України — вони не будуть проти, навіть якщо їм це не надто подобатиметься. Якщо ж Трамп буде проти допомоги України, вони це тільки вітатимуть. І навпаки. Є люди, які виступали за санкції проти Росії, наприклад той же Рубіо, але після того, як Трамп сказав, що йому не подобається велика фінансова підтримка України, вони голосували проти".

На переконання політолога, ключовий принцип, яким керується Дональд Трамп, обираючи кандидатуру на ту чи іншу владну позицію — "це принцип лояльності, а також подяки за відданість і підтримку під час виборів".

Експерт: "Трамп у своєму поспіху підбирає не професіоналів, а тих, хто йому подобається" Фото: Getty Images

Переважна більшість людей, якими оточує себе Трамп, переконаний Володимир Фесенко, критично налаштовані проти противників Америки, зокрема й Російської Федерації. Акцентувавши, що майбутнього голову Держдепу Рубіо називають в РФ не інакше, як русофобом, політолог зауважив, що для нас важливо саме це, а не те, хто і як з республіканців колись голосував у питанні підтримки України, тому що "голосування часто-густо мало суто інструментальне та ситуативне значення для окремих сенаторів чи конгресменів". З урахуванням цього і у разі відсутності "послідовного антиукраїнства", зауважує Володимир Фесенко, з такими людьми необхідно працювати з тим, щоб їхні позиції змінилися на нашу користь.

"Але, на превеликий жаль, ми знаємо приклади, коли є конгресвумен українського походження (мається на увазі республіканка Вікторія Спартц. — Ред.), яка послідовно голосує проти підтримки України. І нібито вона й приїздила до України в 2022 році, і підтримувала, але як тільки побачила, що Трамп проти цього, миттєво забула про країну свого походження", — нагадує Володимир Фесенко. Резюмуючи, політолог висловлює переконання, що у більшості людей, які належать до оновленої команди Трампа, наразі не має чітко вираженої позиції щодо України.