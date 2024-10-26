Країни виснажені: у Трампа пропонують Україні відмовитися від своїх територій (відео)

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вважає, що Москва і Київ зацікавлені у припиненні повномасштабного конфлікту, який може призвести до використання ядерної зброї.

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Кандидат у віцепрезиденти Сполучених Штатів Америки від партії Дональда Трампа Джей Ді Венс заявив, що настав час змусити Україну і Росію сісти за стіл переговорів, якщо це закінчить війну. Про це він заявив в ефірі News Nation.

За його словами, вторгнення Росії на територію України є сумним і обидві сторони вже виснажені від бойових дій, намагаючись знайти чоловіків, які будуть далі боротися на фронті. Часом також на поле бою вирушають жінки.

"Їхні економіки виснажені. Цілі частини їхніх країн були знищені. Обидві сторони хочуть, щоб ця війна закінчилася... Так, Росія не повинна була вторгатися в Україну, але ми там, де ми є", — заявив Джей Ді Венс.

Кандидат у віцепрезиденти США переконаний, що припинення вбивств у війні — в інтересах як України з Росією, так і Сполучених Штатів Америки. Що довше триватиме це протистояння, то швидше має ризик перетворитися на ядерну війну і тоді в небезпеці опиниться весь європейський континент.

Зокрема йдеться про продовольчу кризу, адже Україна виробляє величезну кількість товарів, що постачаються усьому світові, і якщо війна продовжуватиметься, тоді країни Африки та Європи можуть почати голодувати. Саме тому, вважає американський політик, настав час встановлювати мир.

"Я думаю, що конкретний план полягає в тому, що потрібно посадити росіян і українців за один стіл. Потрібно зайнятися справжньою дипломатією, якою, на жаль, наше нинішнє керівництво, абсолютно не хоче займатися", — продовжив Джей Ді Венс.

В обох сторін, вважає американський політик, потрібно запитати про те, чого вони хочуть, після чого змусити їх дійти мирної угоди. Ці шляхи можуть бути найрізноманітнішими і все залежатиме від навичок тих, хто вестиме переговори.

На запитання про те, чи доведеться Україні відмовитися від своїх територій на користь Росії Венс відповів, що таке рішення Києву доведеться ухвалювати самостійно.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський висловився про гучні слова Дональда Трампа щодо України. За його словами, заяви про можливість закінчити війну протягом 24 годин є політичною риторикою, проте всіх деталей він не знає.

При цьому 10 жовтня президент України додав, що Київ не розглядає припинення вогню в обмін на гарантії Заходу. Під час короткого спільного брифінгу після переговорів у Єлисейському палаці з Емманюелем Макроном президент України спростував чутки, що розповсюдилися в західних медіа, і відкинув будь-який мирний план, який передбачає територіальні поступки Росії.