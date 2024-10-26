Страны истощены: у Трампа предлагают Украине отказаться от своих территорий (видео)

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс считает, что Москва и Киев заинтересованы в прекращении полномасштабного конфликта, который может привести к использованию ядерного оружия.

Related video

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что пришло вынудить Украину и Россию сесть за стол переговоров, если это закончит войну. Об этом он заявил в эфире News Nation.

По его словам, вторжение России на территорию Украины является прискорбным и обе стороны уже истощены от боевых действий, пытаясь найти мужчин, которые будут дальше бороться на фронте. Порой также на поле боя отправляются женщины.

"Их экономики истощены. Целые части их стран были уничтожены. Обе стороны хотят, чтобы эта война закончилась… Да, Россия не должна была вторгаться в Украину, но мы там, где мы есть", — заявил Джей Ди Вэнс.

Кандидат в вице-президенты США убежден, что прекращение убийств в войне — в интересах как Украины с Россией, так и Соединенных Штатов Америки. Чем дольше будет продолжаться это противостояние, тем быстрее имеет риск превратиться в ядерную войну и тогда в опасности окажется весь европейский континент.

В частности речь о продовольственном кризисе, ведь Украина производит огромное количество товаров, которые поставляются всему миру и если война будет продолжаться, тогда страны Африки и Европы могут начать голодать. Именно поэтому, считает американский политик, пора устанавливать мир.

"Я думаю, что конкретный план состоит в том, что нужно посадить русских и украинцев за один стол. Нужно заняться настоящей дипломатией, которой, к сожалению, наше нынешнее руководство, абсолютно не хочет заниматься", — продолжил Джей Ди Вэнс.

У обеих сторон, считает американский политик, нужно спросить о том, чего они хотят, после чего заставить их прийти к мирному соглашению. Эти пути могут быть самыми разными и все будет зависеть от навыков тех, кто будет вести переговоры.

На вопрос о том, придется ли Украине отказаться от своих территорий в пользу России Вэнс ответил, что такое решение Киеву придется принимать самостоятельно.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский высказался о громких словах Дональда Трампа по Украине. По его словам, заявления о возможности закончить войну в течение 24 часов является политической риторикой, однако всех деталей он не знает.

При этом 10 октября президент Украины добавил, что Киев не рассматривает прекращение огня в обмен на гарантии Запада. Во время короткого совместного брифинга после переговоров в Елисейском дворце с Эмманюэлем Макроном президент Украины опроверг слухи, которые распространились в западных медиа и отверг любой мирный план, который предусматривает территориальные уступки России.