В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты: основные тезисы и кто победил

Джей Ди Вэнс и Тим Уолз как кандидаты в вице-президенты от Республиканской и Демократической партий провели теледебаты, обсудив ряд вопросов. Политики ни разу не упомянули об Украине во время своих выступлений.

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1 октября в США состоялись запланированные дебаты между кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнсом и кандидатом от Демократов Тимом Уолзом. Это событие произошло за пять недель до выборов президента в США и через три недели после теледебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщает CNN.

Медиа указывает, что дебаты Вэнса и Уолза, которые прошли на телеканале CBS, характеризовались вежливостью и приветливостью между оппонентами, а после даже пожали руки друг другу.

Политики успели обсудить вопросы миграции, экономики, законодательное урегулирование абортов, насущные проблемы рядовых американцев, а также внешнюю политику, в частности недавние события на Ближнем Востоке. В то же время ни Вэнс, ни Уолз ни разу не упомянули об Украине.

Фокус кратко пересказывает тезисы обоих кандидатов во время дебатов.

Ситуация на Ближнем Востоке

Оба политика уклонились от прямого ответа на вопрос, поддерживают ли они превентивный удар Израиля по Ирану, чтобы сорвать ядерную программу Тегерана. Вэнс пообещал, что США вернутся к "миру через силу", если Трамп выиграет выборы, добавив, что Иерусалим должен сам решать, как ему действовать против врагов.

Зато Уолз сказал, что США будут придерживаться "устойчивого лидерства", и также поддержал Израиль в его праве на самооборону. Демократ считает, что возвращение Трампа на пост президента будет означать, что тот "повернется лицом к Путину и Северной Корее".

Климат

Вэнс заявил, что он поддерживает экологические инициативы Трампа, и считает, что демократы спровоцировали Китай к увеличению производства энергии. Также республиканец проигнорировал вопрос, считает ли тезис Трампа, что изменение климата является "обманом".

Уолз поддержал администрацию Байдена по борьбе с изменениями климата на законодательном уровне. Он раскритиковал ранее упомянутые спекуляции Трампа и сказал, что значительно более частые разрушительные ураганы являются доказательством изменения климата.

Дебаты Вэнса и Уолза (фото: Getty Images)

Миграция

Республиканец Вэнс обвинил Харрис в слабой кампании по борьбе с нелегальной миграцией. Он поддерживает позицию Трампа о радикальной остановке потока мигрантов и построении стены на границе с Мексикой.

Демократ Уолз отметил, что нужно создать справедливый закон о миграции, над которым должны работать республиканцы и демократы вместе. Он напомнил слова Харрис, которая требовала увеличить число пограничников на границе с Мексикой.

Под конец обсуждения кандидаты начали словесную перепалку относительно действия закона о предоставлении убежища, за что модераторы выключили обоим политикам микрофоны.

Аборты

Вэнс признал, что его позиция по отношению к абортам изменилась. Ранее он выступал против "национального запрета абортов", однако когда баллотировался в Сенат, то хотел, чтобы "аборты были незаконными". Республиканец добавил, что республиканцы "должны работать лучше, чтобы вернуть доверие людей".

Вэнс убежден, что женщины часто воспринимают незапланированную беременность как то, что может искалечить их финансовое положение или помешать карьере. Он подчеркнул, что команда Трампа хочет доказать, что они привержены "просемейной политике".

Уолз опроверг заявления Трампа о том, что сам Уолз якобы поддерживает аборты на девятом месяце беременности. Демократ заявил, что "обвинения не соответствуют действительности", а демократы выступают не "за аборты", а "за женщин".

"Мы выступаем за свободу делать собственный выбор", — сказал он, добавив, что при возвращении Трампа в Белый Дом станет практически невозможно для американок приобрести средства контрацепции и получить доступ к лечению бесплодия.

Вопросы оборота оружия

На вопрос об обороте оружия, демократ Уолз сказал, что американские лидеры должны пересмотреть действующие нормы, и должны обязательно ужесточить условия получения и хранения оружия.

Вэнс считает, что преодоление массовых случаев стрельбы в школах пролегает через усиление охраны границ и безопасность в школах. Республиканец думает, что достаточно "сделать более прочные двери и окна" в школах, а также усилить охрану школ, увеличив число охранников.

Экономика и инфляция

Вэнс заявил, что нелегальные мигранты в США повышают стоимость жилья в государстве, и считает Харрис ответственной за это. Он отметил, что цена газа также привела к инфляции, и призывает восстановить американскую энергетику и создать программу масштабного строительства нового жилья для американцев.

В то же время Уолз подчеркнул, что идея Харрис предоставлять $25 тысяч помощи для тех, кто впервые покупает жилье, — "не подачка" от государства. Он убежден, что во время президентства Харрис жилье для американцев станет более доступным.

"Люди со стабильным жильем в итоге получают стабильную работу, а также дают детям возможность ходить в школу, и все это, в конечном итоге, экономит наши деньги", — резюмировал Уолз.

Кто победил по результатам дебатов: результаты опросов

После завершения дебатов, телеканал CBS провел опрос, чтобы определить, кто был более убедительным. Республиканец Джей Ди Вэнс получил 42% процента поддержки, тогда как за его оппонента Тима Волза проголосовал 41% респондентов. 17% опрошенных считают, что в дебатах между кандидатами была ничья.

Результаты опроса телезрителей (фото: CBS)

Напомним, 1 октября Фокус сообщал, что Джо Байден раскритиковал политическую игру Трампа на фоне разрушительных последствий урагана "Хелен" в южных американских штатах.

Позже 100-летний экс-президент США Джимми Картер заявил о своей поддержке кандидатуры Камалы Харрис на должность будущего лидера США. Его внук заявил, что несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он активно продолжает интересоваться международной политикой и событиями в мире.