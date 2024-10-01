100-летний экс-президент Джимми Картер намерен проголосовать за Камалу Харрис

Картер – первый в истории США экс-президент, достигший возраста 100 лет. В статусе "экс" он пребывает также рекордные 43 года.

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Джимми Картера долгое время высмеивали. 39-му президенту США был предоставлен всего лишь четырехлетний срок. Будучи бывшим президентом, Картер получает значительно большее признание. Сейчас Картер тяжело болен, но он полон решимости отдать свой голос за Камалу Харрис на президентских выборах, которые состоятся в США 5 ноября. Об этом пишет NTV.

Джимми Картер уже некоторое время чувствует себя очень плохо. В конце прошлого года ему также пришлось пережить серьезную потерю. Его жена Розалин умерла в возрасте 96 лет. Экс-президент присутствовал на панихиде, полулежа в инвалидной коляске.

Джимми Картер на похоронах жены Фото: Getty Images

"Он очень слаб и многое не может делать самостоятельно, но он очень предан своему делу эмоционально", — сказал недавно его внук Джейсон Картер. Бывший самый влиятельный человек в западном мире в настоящее время получает помощь в хосписе в своем родном городе Плейнс, штат Джорджия.

По словам Джейсона Картера, 100-летний 39-й президент США полон решимости принять участие в президентских выборах в США 5 ноября и отдать свой голос за кандидата от своей Демократической партии Камалу Харрис.

Также внук Джимми Картера отмечает, что он интересуется ситуацией в секторе Газа и тем, что происходит в мире в целом.

Победы и поражения характеризовали политическую жизнь Джеймса Эрла Картера. Что особенно угнетало его, так это тяжелое поражение от республиканца Рональда Рейгана на президентских выборах 4 ноября 1980 года. Хотя это не стало неожиданностью, результат выборов был разрушительным. Картер выиграл всего шесть штатов — плюс Вашингтон, округ Колумбия. Всего 49 выборщиков у действующего президента-демократа и 489 у претендента от республиканцев Рональда Рейгана. Картера и его заместителя Уолтера Мондейла буквально вышвырнули из Белого дома, а въезд бывшего губернатора Калифорнии и актера Рейгана был похож на триумфальное шествие. Срок полномочий Картера длился всего четыре года. Рейгану предстояло определять судьбу сверхдержавы до 1989 года.

Оглядываясь назад, критики назвали короткую эпоху правления 39-го президента США неудачной. Было немало злобы по поводу фермера, выращивающего арахис из Плейнса, для которого пост президента оказался слишком высокой ступенью.

Джимми Картер с женой Розалин Фото: The White House

Джимми стал президентом США, потому что люди возлагали большие надежды на динамичного политика, который хотел поставить политику США на новую основу легитимности после катастрофы во Вьетнаме. В Соединенных Штатах также были положительные ожидания в отношении человека из Джорджии, который не был популярным политиком из Вашингтона. Более того, за пределами своего штата Картер, который занимал пост губернатора в течение пяти лет, был относительно неизвестной фигурой.

После Уотергейтского скандала с участием президента Ричарда Никсона многие люди не доверяли истеблишменту в Вашингтоне и были готовы отдать свой голос неизвестному постороннему человеку, тем более что он афишировал свое желание очистить столицу США. При нем был заключен сепаратный мир между Египтом и Израилем, пытался договориться с СССР об ограничении вооружений. Но конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой, а Брежнев ввел войска в Афганистан. При нем в Иране к власти пришел аятолла Хомейни. И президентская звезда Картера закатилась. Но он был очень активен после Белого дома: основал Центр Картера по правам человека и выступал посредником в международных конфликтах. Как сторонники, так и критики считают, что Картер приобрел известность только после своего президентства. Так незадачливый президент стал успешным и уважаемым экс-президентом.

Напомним, Фокус писал о том, каким президентом был Джимми Картер. Многие сотрудники считали его высокомерным и грубым.