100-річний експрезидент Джиммі Картер має намір проголосувати за Камалу Гарріс

Картер — перший в історії США експрезидент, який досяг віку 100 років. У статусі "екс" він перебуває також рекордні 43 роки.

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Джиммі Картера довгий час висміювали. 39-му президенту США було надано всього лише чотирирічний термін. Будучи колишнім президентом, Картер отримує значно більше визнання. Наразі Картер тяжко хворий, але він сповнений рішучості віддати свій голос за Камалу Гарріс на президентських виборах, які відбудуться у США 5 листопада. Про це пише NTV.

Джиммі Картер уже деякий час почувається дуже погано. Наприкінці минулого року йому також довелося пережити серйозну втрату. Його дружина Розалін померла у віці 96 років. Експрезидент був присутній на панахиді напівлежачи в інвалідному візку.

Джиммі Картер на похоронах дружини Фото: Getty Images

"Він дуже слабкий і багато чого не може робити самостійно, але він дуже відданий своїй справі емоційно", — сказав нещодавно його онук Джейсон Картер. Колишня найвпливовіша людина в західному світі нині отримує допомогу в хоспісі у своєму рідному місті Плейнс, штат Джорджія.

За словами Джейсона Картера, 100-річний 39-й президент США сповнений рішучості взяти участь у президентських виборах у США 5 листопада і віддати свій голос за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Також онук Джиммі Картера зазначає, що він цікавиться ситуацією в секторі Гази і тим, що відбувається у світі загалом.

Перемоги і поразки характеризували політичне життя Джеймса Ерла Картера. Що особливо пригнічувало його, так це важка поразка від республіканця Рональда Рейгана на президентських виборах 4 листопада 1980 року. Хоча це не стало несподіванкою, результат виборів був руйнівним. Картер виграв лише шість штатів — плюс Вашингтон, округ Колумбія. Усього 49 виборників у чинного президента-демократа і 489 у претендента від республіканців Рональда Рейгана. Картера і його заступника Волтера Мондейла буквально викинули з Білого дому, а в'їзд колишнього губернатора Каліфорнії і актора Рейгана був схожий на тріумфальну ходу. Термін повноважень Картера тривав лише чотири роки. Рейгану належало визначати долю наддержави до 1989 року.

Озираючись назад, критики назвали коротку епоху правління 39-го президента США невдалою. Було чимало злості стосовно фермера, який вирощує арахіс із Плейнса, для якого пост президента виявився занадто високим щаблем.

Джиммі Картер із дружиною Розалін Фото: The White House

Джиммі став президентом США, тому що люди покладали великі надії на динамічного політика, який хотів поставити політику США на нову основу легітимності після катастрофи у В'єтнамі. У Сполучених Штатах також були позитивні очікування щодо людини з Джорджії, яка не була популярним політиком із Вашингтона. Ба більше, за межами свого штату Картер, який обіймав посаду губернатора протягом п'яти років, був відносно невідомою фігурою.

Після Вотергейтського скандалу за участю президента Річарда Ніксона багато людей не довіряли істеблішменту у Вашингтоні і були готові віддати свій голос невідомій сторонній людині, тим паче що він афішував своє бажання очистити столицю США. При ньому було укладено сепаратний мир між Єгиптом та Ізраїлем, намагався домовитися з СРСР про обмеження озброєнь. Але конфлікт на Близькому Сході розгорівся з новою силою, а Брежнєв ввів війська в Афганістан. При ньому в Ірані до влади прийшов аятола Хомейні. І президентська зірка Картера закотилася. Але він був дуже активний після Білого дому: заснував Центр Картера з прав людини і виступав посередником у міжнародних конфліктах. Як прихильники, так і критики вважають, що Картер набув популярності лише після свого президентства. Так невдалий президент став успішним і шанованим експрезидентом.

Нагадаємо, Фокус писав про те, яким президентом був Джиммі Картер. Багато співробітників вважали його зарозумілим і грубим.