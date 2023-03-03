Колишні співробітники президента Джиммі Картера розповіли, що він був грубим та зарозумілим

Два тижні тому стало відомо, що 98-річний Картер тяжко хворий, відмовився від медичного догляду та проведе останні дні вдома.

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39-й президент США, 98-річний президент Джиммі Картер, найбільш довгоживучий колишній лідер США в історії, прийняв рішення провести час, що залишився у нього вдома в колі сім'ї. Однак, незважаючи на свій позитивний імідж, президента його колишні співробітники називають "грубим і зарозумілим". Про це пише Daily Mail.

Зараз Джиммі Картер, який довгі роки страждав від меланоми знаходиться вдома. Його родичі попросили недоторканність приватного життя.

Посаду президента Картер займав протягом одного терміну, з 1977 по 1981 рік. На наступних виборах він програв республіканцю Рональду Рейгану.

[ + – ] Джиммі Картер із сім'єю

Після відставки Картер продовжив займатися гуманітарними проєктами у межах Картерівського центру. Він також відомий правозахисною діяльністю. 2002 року він отримав Нобелівську премію світу.

Але його колишні співробітники та колишні агенти секретної служби стверджують, що Картер був не надто приємною людиною.

З агентами, які його охороняли, він поводився так, ніби їх "не було" і зверхньо розмовляв із воєнними.

Рональд Кесслер — колишній репортер-розслідувач Washington Post і Wall Street Journal, а також автор бестселерів New York Times про Білий дім, секретну службу, ФБР і ЦРУ заявив, що хоч у Картера і був імідж скромного політика, який піклується про так званих маленьких людей, він не був схожий на усміхненого, дружелюбного президента, якого він зображував, і насправді більшу частину часу він був грубим.

"Моє власне серце обтяжене американцями. Бідні, безробітні та знедолені", — говорив Картер.

Але "з агентами він просто вдавав, що тебе немає поруч. Ти вітався, а він просто дивився на тебе, ніби тебе тут не було, ніби ти йому набрид", — згадують його колишні колеги.

Він заборонив вітатись із ним, бо не хотів відповідати. І хоча він сам був випускником Воєнно-морської академії, він "розмовляв із воєнними зверхньо" і не хотів, щоб військові помічники носили форму.

Колишній агент Кліфф Барановський розповідав, що Картера ненавиділи його співробітники. А його манера носити свої валізи під час візитів була фарсом. Валізи були порожніми, бо речі президента таки переносили інші люди.

Також Картер прославився тим, що рано приїжджав на роботу, зобразивши роботу на благо американського народу. Але його співробітники розповідають, що хоч він і був на роботі о 6-й ранку, але він працював лише півгодини, а потім дрімав.

"У нього була така широка посмішка, але коли він був у Білому домі, все було інакше. Єдиний раз, коли я бачив усмішку на обличчі Картера, це було, коли працювали камери", — каже колишній агент Джордж Шмальхофер, якого періодично призначали до групи Картера.

А також Картер наражав на небезпеку свою країну, будучи на посту. Агентам, які відповідали за "ядерну валізку", не дозволялося бути на території його маєтку. Вони жили за 15 хвилин їзди.

Отже, у разі ядерної атаки до того часу, коли воєнний помічник принесе Картеру в його будинок "ядерну валізку", щоб завдати удару у відповідь, країна була б знищена ракетами з ядерними боєголовками.

Терренс Адамсон, адвокат Картера, заперечував цю заяву агентів спецслужб.

[ + – ] Джиммі Картер — довготривалий з президентів США

Після того, як його звільнили з посади, Картер час від часу зупинявся в Блер-Хаусі, таунхаусі, який Адміністрація спільних служб містить для колишніх президентів через дорогу від Білого дому.

Стіни таунхауса прикрашають великі фотографії колишніх президентів. І лише Джиммі Картер змушував прислугу знімати всі фото президентів-республіканців Джеральда Форда та Річарда Ніксона і прикрашав таунхаус ще півдюжиною своїх фотографій.

Після кожного візиту Чарльз Б. "Бадді" Респасс, тодішній менеджер адміністрації GSA, який відповідав за Білий дім, лютував, тому що GSA доводилося шукати знімки, щоб поставити їх на місце.

Нагадаємо, політичні конкуренти звинувачували Джиммі Картера у зростанні цін на енергію, інфляції та захопленні 52 американських дипломатів та громадян у будівлі посольства США у Тегерані студентами, які підтримують іранську революцію.