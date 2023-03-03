Бывшие сотрудники президента Джимми Картера рассказали, что он был грубым и высокомерным

Две недели назад стало известно, что 98-летний Картер тяжело болен, отказался от медицинского ухода и проведет последние дни дома.

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39-й президент США, 98-летний президент Джимми Картер, самый долгоживущий бывший лидер США в истории, принял решение провести оставшееся у него время дома в кругу семьи. Однако не смотря на свой позитивный имидж, президента его бывшие сотрудники называют "грубым и высокомерным". Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас Джимми Картер, который долгие годы страдал от меланомы, находится у себя дома. Его родственники попросили о неприкосновенности частной жизни.

Пост президента Картер занимал в течение одного срока, с 1977 по 1981 год. На следующих выборах он проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

[ + – ] Джимми Картер с семьей

После отставки Картер продолжил заниматься гуманитарными проектами в рамках Картеровского центра. Он также известен правозащитной деятельностью. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира.

Но его бывшие сотрудники и бывшие агенты секретной службы утверждают, что Картер был не слишком приятным человеком.

С агентами, которые его охраняли, он обращался так, как будто их "не было" и свысока разговаривал с военными.

Рональд Кесслер — бывший репортер-расследователь Washington Post и Wall Street Journal, а также автор бестселлеров New York Times о Белом доме, секретной службе, ФБР и ЦРУ заявил, что хоть у Картера и был имидж скромного политика, которые заботится о так называемых маленьких людях, он не был похож на улыбающегося, дружелюбного президента, которого он изображал, и на самом деле большую часть времени он был груб.

"Мое собственное сердце обременено американцами. Бедные, безработные и обездоленные", — говорил Картер.

Но "с агентами он просто делал вид, что тебя нет рядом. Ты здоровался, а он просто смотрел на тебя, как будто тебя здесь не было, как будто ты ему надоел", — вспоминают его бывшие коллеги.

Он запретил здороваться с собой, потому что не хотел отвечать. И хотя он сам был выпускником Военно-морской академии, он "разговаривал с военными свысока" и не хотел, чтобы военные помощники носили форму.

Бывший агент Клифф Барановский рассказывал, что Картеры терпеть не могли его сотрудники. А его манера носить свои же чемоданы во время визитов была фарсом. Чемоданы были пустыми, потому что вещи президента все-таки переносили другие люди.

Также Картер прославился тем, что рано приезжал на работу, изображая работу на благо американского народа. Но его сотрудники рассказывают, что хоть он и был на работе в 6 утра, но он работал только полчаса, а потом дремал.

"У него была такая широкая улыбка, но когда он был в Белом доме, все было по-другому. Единственный раз, когда я видел улыбку на лице Картера, это было, когда работали камеры", — говорит бывший агент Джордж Шмальхофер, которого периодически назначали в группу Картера.

А также Картер подвергал опасности свою страну, будучи на посту. Агентам, которые отвечали за "ядерный чемоданчик", не позволялось быть на территории его поместья. Они жили в 15 минутах езды.

Так что, в случае ядерной атаки к тому времени, когда военный помощник принесет Картеру в его дом "ядерный чемоданчик", чтобы нанести ответный удар, страна была бы уничтожена ракетами с ядерными боеголовками.

Терренс Адамсон, адвокат Картера, отрицал это заявление агентов спецслужб.

[ + – ] Джимми Картер - самый долгоживущий из президентов США

После того, как его отстранили от должности, Картер время от времени останавливался в Блэр-Хаусе, таунхаусе, который Администрация общих служб содержит для бывших президентов через дорогу от Белого дома.

Стены таунхауса украшают большие фотографии бывших президентов. И только Джимми Картер заставлял прислугу снимать все фото президентов-республиканцев Джеральда Форда и Ричарда Никсона и украшал таунхаус еще полдюжиной своих фотографий.

После каждого визита Чарльз Б. "Бадди" Респасс, тогдашний менеджер администрации GSA, отвечавший за Белый дом, приходил в ярость, потому что GSA приходилось искать снимки, чтобы водрузить их на место.

Напомним, политические конкуренты обвиняли Джимми Картера в росте цен на энергию, инфляции и захвате 52 американских дипломатов и граждан в здании посольства США в Тегеране студентами, поддерживающими иранскую революцию.