В США пройшли дебати кандидатів у віцепрезиденти: основні тези та хто переміг

Джей Ді Венс і Тім Волз як кандидати у віцепрезиденти від Республіканської та Демократичної партії провели теледебати, обговоривши низку питань. Політики жодного разу не згадали про Україну під час своїх виступів.

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1 жовтня в США відбулися заплановані дебати між кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венсом і кандидатом від Демократів Тімом Волзом. Ця подія відбулася за п’ять тижнів до виборів президента в США та через три тижні після теледебатів Дональда Трампа та Камали Гарріс, повідомляє CNN.

Медіа вказує, що дебати Венса та Волза, які пройшли на телеканалі CBS, характеризувалися ввічливістю та привітністю між опонентами, а після навіть потисли руки одне одному.

Політики встигли обговорити питання міграції, економіки, законодавче врегулювання абортів, нагальні проблеми пересічних американців, а також зовнішню політику, зокрема нещодавні події на Близькому Сході. Водночас ані Венс, ані Волз ні разу не згадали про Україну.

Фокус коротко переповідає тези обох кандидатів під час дебатів.

Ситуація на Близькому Сході

Обидва політики ухилилися від прямої відповіді на запитання, чи підтримують вони превентивний удар Ізраїлю по Ірану, аби зірвати ядерну програму Тегерана. Венс пообіцяв, шо США повернуться до "миру через силу", якщо Трамп виграє вибори, додавши, що Єрусалим має сам вирішувати, як йому діяти проти ворогів.

Натомість Волз сказав, що США будуть притримуватися "стійкого лідерства", і також підтримав Ізраїль у його праві на самооборону. Демократ вважає, що повернення Трампа на посаду президента означатиме, що той "повернеться обличчям до Путіна і Північної Кореї".

Клімат

Венс заявив, що він підтримує екологічні ініціативи Трампа, і вважає, що демократи спровокували Китай до збільшення виробництва енергії. Також республіканець проігнорував питання, чи вважає тезу Трампа, що зміна клімату є "обманом".

Волз підтримав адміністрацію Байдена щодо боротьби зі змінами клімату на законодавчому рівні. Він розкритикував раніше згадані спекуляції Трампа і сказав, що значно частіші руйнівні урагани є доказом зміни клімату.

Дебати Венса та Волза (фото: Getty Images)

Міграція

Республіканець Венс звинуватив Гарріс у слабкій кампанії у боротьбі про нелегальної міграції. Він підтримує позицію Трампа про радикальну зупинку потоку мігрантів і побудову стіни на кордоні з Мексикою.

Демократ Волз відзначив, що потрібно створити справедливий закон щодо міграції, над яким мають працювати республіканці та демократи разом. Він нагадав слова Гарріс, які вимагала збільшити штат прикордонників на кордоні з Мексикою.

Під кінець обговорення кандидати почали словесну перепалку щодо дії закону про надання притулку, за що модераторами вимкнули обом політикам мікрофони.

Аборти

Венс визнав, що його позиція стосовно абортів змінилася. Раніше він виступав проти "національної заборони абортів", однак коли балотувався в Сенат, то хотів, аби "аборти були незаконними". Республіканець додав, що республіканці "повинні працювати краще, щоб повернути довіру людей".

Венс переконаний, що жінки часто сприймають незаплановану вагітність як таке, що може скалічити їхнє фінансове становище або завадити карʼєрі. Він підкреслив, що команда Трампа хоче довести, що вони віддані "просімейній політиці".

Волз заперечив заяви Трампа про те, що сам Волз нібито підтримує аборти на девʼятому місяці вагітності. Демократ заявив, що "звинувачення не відповідають дійсності", а демократи виступають не "за аборти", а "за жінок".

"Ми виступаємо за свободу робити свій власний вибір", — сказав він, додавши, що за повернення Трампа в Білий Дім стане практично неможливо для американок придбати засоби контрацепції та отримати доступ до лікування безпліддя.

Питання обігу зброї

На питання про обіг зброї, демократ Волз сказав, що американські лідери повинні переглянути чинні норми, і мають обов’зяково посилити умови отримання і зберігання зброї.

Венс вважає, що подолання масових випадків стрілянини в школах пролягає через посилення охорони кордонів і безпеку в школах. Республіканець думає, що достатньо "зробити міцніші двері й вікна" в школах, а також посилити охорону шкіл, збільшивши штат охоронців.

Економіка та інфляція

Венс заявив, що нелегальні мігранти в США підвищують вартість житла в державі, і вважає Гарріс відповідальною за це. Він зазначив, що ціна газу також призвела до інфляції, і закликає відновити американську енергетику та створити програму масштабного будівництва нового житла для американців.

Водночас Волз підкреслив, що ідея Гарріс надавати $25 тисяч допомоги для тих, хто вперше купує житло, — "не подачка" від держави. Він переконаний, що під час президенства Гарріс житло для американців стане більше доступним.

"Люди зі стабільним житлом у підсумку отримують стабільну роботу, а також дають дітям змогу ходити до школи, і все це, зрештою, економить наші гроші", — резюмував Волз.

Хто переміг за результатами дебатів: результати опитувань

Після завершення дебатів, телеканал CBS провів опитування, аби визначити, хто був більш переконливим. Республіканець Джей Ді Венс отримав 42% відсотки підтримки, тоді як за його опонента Тіма Волза проголосував 41% респондентів. 17% опитаних вважають, що в дебатах між кандидатами була нічия.

Результи опитування телеглядачів (фото: CBS)

Нагадаємо, 1 жовтня Фокус повідомляв, що Джо Байден розкритикував політичну гру Трампа на тлі руйнівних наслідків урагану "Гелен" у південних американських штатах.

Пізніше 100-річний експрезидент США Джиммі Картер заявив про свою підтримку кандидатури Камали Гарріс на посаду майбутньої лідерки США. Його онук заявив, що попри серйозні проблеми зі здоров'ям, він активно продовжує цікавитися міжнародною політикою та подіями у світі.