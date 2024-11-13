Україна — без грошей, але з далекобійними ракетами. Чого чекати від нового радника з нацбезпеки США Майка Волтца

Новим радником із нацбезпеки США (зараз посада Джейка Саллівана) стане Майк Волтц, конгресмен із Флориди та ветеран Сил спецоперацій. Яка в нього позиція щодо підтримки України?

У Конгресі Майк Волтц спочатку підтримував законопроєкти з допомогою Україні, говорив про необхідність перемоги і приїздив до Києва в складі конгресових делегацій. Але у квітні 2024-го голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд. У своїй критиці він був прямим:

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав Майк Волтц.

Вдночас серед інших причин свого голосу проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО… Спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну — це правильна річ", — писав Волтц. Але:

"Але цей тягар не може лягати лише на плечі американського народу, особливо коли Західна Європа пасує. Між стратегією Байдена "стільки, скільки потрібно" і тими, хто вимагає "жодного долара для України", має бути політичний простір".

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Загалом теза про те, що Європа (особливо Німеччина і Франція) робить недостатньо для підтримки України і США мають вимагати від цих країн більшого, проходить червоною ниткою майже в усіх коментарях Волтца про Україну.

З іншого боку, Майк Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО. В одному з ефірів він сказав, що це б втягнуло США у війну з Росією, і що Україна зараз не здатна зробити внесок в колективну безпеку союзників.

Щодо інших коментарів, то Волтц також ставив питання про те, як відбувається нагляд за наданою Україні зброєю, чи не потрапляє вона після перетину кордону на чорний ринок.

Та водночас у травні 2022 року Майк Волтц критикував Джо Байдена за неготовність надати Україні далекобійні ракети, які б могли досягти території Росії.

Ось такі новини.

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