Так все-таки восени чи навесні? Коли будуть пілоти Ф-16 насправді

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"Пентагон: українські пілоти завершать навчання на F-16 до кінця 2024 року". Бачили такі новини? Я бачив багато, від різних ЗМІ. Як вони сприймаються? Що десь на осінь-зиму 2024 українські пілоти будуть готові. А тепер порівняймо те, що подали ЗМІ, та що сказали в Пентагоні.

Різні медіа наводять таку цитату речника Пентагону Пета Райдера зі вчорашнього брифінгу: "Навчання триває залежно від рівня навичок пілотів і може тривати від п’яти до восьми місяців. Очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання".

Як це звучало в оригіналі англійською: "Training depends on the skill level of the pilot, that can range from five to eight months. So I would expect sometime later this year we'll start to see those pilot's graduate".

"Later this year" — "пізніше цього року". В Пентагоні кажуть, що навчання триває 5—8 місяців. А тепер рахуємо. Пілоти почали навчатися в жовтні, і зараз на четвертому місяці навчань. Тож можна очікувати на їх закінчення приблизно навесні.

Технічно, це теж до кінця 2024 року. Але формулювання сприймається зовсім по-іншому. Контекст, як завжди, дуже важливий. Дякую за увагу.

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