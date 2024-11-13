Украина — без денег, но с дальнобойными ракетами. Что ждать от нового советника по нацбезопасности США Майка Уолтца

Новым советником по нацбезопасности США (сейчас должность Джейка Салливана) станет Майк Уолтц, конгрессмен из Флориды и ветеран сил спецопераций. Какая у него позиция по поддержке Украины?

В Конгрессе Майк Уолтц сначала поддерживал законопроекты с помощью Украине, говорил о необходимости победы и приезжал в Киев в составе конгрессовых делегаций. Но в апреле 2024 года голосовал против дополнительного финансирования на $60 млрд. В своей критике он был прямым:

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", — писал Майк Уолтц.

При этом среди других причин своего голоса против финансирования для Украины Волтц называл отсутствие стратегии у администрации Байдена. Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО... Остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну — это правильная вещь", — писал Уолтц. Но:

"Но это бремя не может ложиться только на плечи американского народа, особенно когда Западная Европа пасует. Между стратегией Байдена "столько, сколько нужно" и теми, кто требует "ни одного доллара для Украины", должно быть политическое пространство".

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В целом тезис о том, что Европа (особенно Германия и Франция) делает недостаточно для поддержки Украины и США должны требовать от этих стран большего, проходит красной нитью почти во всех комментариях Уолтца об Украине.

С другой стороны, Майк Уолтц высказывался против вступления Украины в НАТО. В одном из эфиров он сказал, что это бы втянуло США в войну с Россией, и что Украина сейчас не способна внести вклад в коллективную безопасность союзников.

Что касается других комментариев, то Уолтц также задавал вопрос о том, как происходит надзор за предоставленным Украине оружием, и не попадает ли оно после пересечения границы на черный рынок.

Но при этом в мае 2022 года Майк Уолтц критиковал Джо Байдена за неготовность предоставить Украине дальнобойные ракеты, которые бы могли достичь территории России.

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