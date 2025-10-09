Настроения в США меняются: как сторонники Трампа подталкивают его в сторону Украины
Среди республиканского электората растут антироссийские настроения — и симпатия к Украине, отмечает журналист Остап Ярыш по результатам недавнего соцопроса. Дональд Трамп, тонко чувствующий настроения своего электората, недаром заговорил о передаче Киеву ракет "Томагавк"...
Свежий опрос американцев об Украине и России от HarrisX и Harvard (1-2 октября).
- 72% избирателей демократов и 73% избирателей республиканцев поддерживают предоставление оружия Украине и введение санкций против России;
- 71% демократов и 86% республиканцев поддерживают дополнительные экономические санкции против России, чтобы заставить ее закончить войну;
- 76% демократов и 86% республиканцев считают, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и вместо этого покупать ее у США;
- 55% демократов и 66% республиканцев считают, что страны, которые покупают нефть и газ у России, должны быть наказаны тарифами.
- 15% демократов и 68% республиканцев считают, что Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.
Очень интересные данные — особенно динамика между избирателями демократов и республиканцев. Опрос той же компании в конце августа показал рост поддержки среди республиканцев, но демократы все равно преобладали. Кажется, впервые за последнее время этот баланс в опросах изменился.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно