Избиение пряником: почему на самом деле Трамп рассказывает о вероятных поставках Украине ракет Томагавк

Дональд Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение о поставках Tomahawk Украине. Что означает эта формулировка, и получит ли Киев в итоге ракеты указанного типа, выяснял Фокус.

Комментируя в Белом доме в понедельник, 6 октября вопрос военного сотрудничества с Украиной, Дональд Трамп отметил, что "в определенной степени" принял решение о поставках Tomahawk Киеву. Между тем, президент США особо подчеркнул, что перед окончательным решением он хотел бы знать, для чего именно будут использованы эти ракеты, и куда их будут направлять. "Да, я уже почти принял решение, если подумать..., но буду задавать вопросы, потому что не хочу видеть эскалации", — резюмировал хозяин Овального кабинета.

Напомним, что, выступая недавно на "Валдайском форуме" правитель РФ Путин заявил, мол, если Украина применит дальнобойные ракеты Tomahawk, это "очень повредит отношениям Москвы и Вашингтона", выводя эскалацию на новый уровень.

Как известно, еще в конце сентября влиятельные западные медиа сообщали, что Владимир Зеленский попросил Белый дом о ракетах Tomahawk во время закрытой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Комментируя несколько позже эту информацию глава государства подчеркнул, что президент США действительно получил запрос "со всеми деталями и иллюстрациями относительно всего, чего хочет Украина".

Не далее как 2 октября, президент Украины подтвердил, что говорил с американским коллегой о возможности предоставления Украине ракетных систем большого радиуса действия. "Мы увидим. Все будет зависеть от его (Трампа — Фокус) решения. Это важно", — резюмировал тогда украинский президент. Никаких новых заявлений относительно вероятных дополнительных консультаций с Вашингтоном по кейсу Tomahawk, глава украинского государства не озвучивал.

С какой целью Трамп активизировал тему поставок Киеву ракет Tomahawk

Прежде всего следует понимать, что Украина для Трампа, как и многие другие вопросы мировой повестки дня — это ничто иное, как политические игры, которые президент США не воспринимает близко к сердцу, пытаясь вместо этого выжать из них по максимуму. Такое мнение, комментируя Фокусу крайние заявления главы Белого дома относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, озвучил ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Следует отметить, что нынешние разговоры о Tomahawk, которые появились в публичном пространстве, коренным образом отличаются от заявлений Трампа первого полугодия его президентства, когда он говорил, что Украина вообще может забыть о Крыме и границах 91-го. Сейчас же мы слышим от Трампа совершенно другие вещи, в том числе и о возвращении границ образца 1991 года. И нынешние разговоры о Tomahawk лишь дополняют трамповскую фразу об украинских границах, потому что сейчас это очень и очень теоретический вопрос. Прежде всего, не забывайте, что есть техническая составляющая, ведь речь идет о ракетах, которые были созданы для ВМС США. Да, их немного уже модернизировали и их можно использовать не только на кораблях, но и с самолетов или с земли. Но для меня все равно это пока только теория, направленная на демонстрацию Трампом того, что США все еще имеют мощь и силу", — отмечает аналитик.

В то же время Ивас Ус отмечает, что оживление Трампа в тематическом кейсе российско-украинской войны связано с тем, что он таким образом "переводит стрелки" от многочисленных внутренне американских проблем, решить которые не способен.

"И в этом смысле на руку Трампу сыграли заявления о китайских спутниках, которые залетели на территорию Украины во время одного из последних обстрелов. Для президента США это — дополнительный аргумент заявить, что вот, мол, видите, наш основной противник Китай помогает России, а значит нам необходимо помогать другой стороне. Но опять же, в отношении Tomahawk уже не на словах, а на деле, я не уверен. Однако какие-то другие, не менее важные вещи, думаю, мы можем получить от США, причем уже в самое ближайшее время", — заключает эксперт.

От чего будут зависеть дальнейшие решения президента США по Украине

Назвав крайнее заявление Трампа относительно поставок Украине ракет Tomahawk, далеко неслучайным, политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом констатировал: "Я сказал бы, что это заявление укладывается в парадигму предыдущих заявлений, которые мы слышали от президента США и его окружения. Речь идет о том, что Трамп очень недоволен буксованием мирно-переговорного процесса, в первую очередь в вопросе встречи на троих (Зеленский — Трамп- Путин), которую фактически блокирует Российская Федерация. После встречи с Путиным на Аляске Трамп думал, что организовать встречу на троих, а затем достичь договоренностей по cease-fire удастся достаточно быстро. Зато Москва, особенно после саммита ШОС в Китае заняла другую позицию. Поэтому мне кажется, что последние заявления Трампа — это демонстрация публичного недовольства Кремлем".

Если раньше президент США, подчеркивает политолог, пытался "угощать Путина разнообразными пряниками", то сейчас ситуация изменилась: "Не могу сказать, что Трамп сменил пряник на кнут, потому что кнутом это назвать немного сложно, но то, что он бьет Путина этим самым пряником — очевидно. Тем самым Трамп пытается поднять еще немного ставку в расчете на то, что в Кремле услышат сигнал по Tomahawk и созреют к более компромиссной позиции по вопросу мирных переговоров в целом и встречи на троих, в частности".

По мнению Алексея Якубина, заявления главы Белого дома по Tomahawk, прежде всего, направлены на то, чтобы вывести из ступора мирно-переговорный процесс. Таким образом, констатирует эксперт, Трамп наглядно демонстрирует, что в его арсенале еще есть карты, в том числе и карта Tomahawk, "которая пока является скорее политической". "Вопросы о том, сколько таких ракет и на каких условиях США могут нам предоставить, до сих пор остаются открытыми. Поэтому пока я это рассматриваю в политической плоскости, а именно, как попытку Трампа поднять ставки", — говорит политолог.

Тот, факт, что Дональд Трамп еще не принял и не уточняет, когда собственно примет окончательное решение по Tomahawk, считает политолог, является свидетельством того, что, "сделав демонстративно-публичный пас Кремлю на чувствительную для него тему", американский лидер оставляет открытым для Москвы окно переговорных возможностей.

На решение относительно готовности к уступкам Кремля, прогнозирует эксперт, может в конечном счете повлиять совокупность факторов, в частности, ситуация на поле боя, результаты ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ, а также динамика переговоров между Китаем и Соединенными Штатами, линию налаженного контакта с которыми Путин на самом деле очень не хочет прерывать.