Европа в роли невестки: почему на самом деле Путин обвиняет союзников Украины в эскалации войны

Правитель России Путин озвучил ряд заявлений относительно российско-украинской войны, а также отношений Москвы с Европой и США. Что проявили и скрыли свежие сигналы Путина, выяснял Фокус.

Related video

В четверг, 2 октября, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" недалеко от Сочи, Путин заявил, что почти весь альянс НАТО сейчас воюет против России из-за Украины. Кроме того, глава Кремля отметил, что РФ предельно оперативно и "очень убедительно" отреагирует в случае, если посчитает, что Европа ее провоцирует. При этом он добавил, что процесс милитаризации Европы набирает обороты.

Отметив, что армия РФ вроде бы удерживает инициативу по всей линии фронта, Путин акцентировал, что вероятная поставка Томагавков Украине спровоцирует "совершенно новый уровень эскалации", в частности в отношениях по линии Вашингтон-Москва.

"Очевидно, что применение этих ракет невозможно без прямого участия американских военных, это нанесет ущерб российско-американским отношениям, однако не изменит положение на фронте", — подчеркнул Путин, добавив, что у России вскоре могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.

"Мы сами никогда не инициировали военное противостояние", — добавил бессменный лидер России, армия которой уже четвертый год подряд продолжает полномасштабное вторжение в Украину. По словам Путина, в продолжении российско-украинской войны виноваты именно европейские страны: "Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось, но ответственность за это лежит не на большинстве, а на меньшинстве, прежде всего — на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт".

Важно

"Выглядишь плохо, бумажный тигр": Трамп пристыдил Путина за долгую войну в Украине

Путин также отверг заявления Дональда Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром", заявив, что РФ имеет самую боеспособную армию в мире, и если Россия — "бумажный тигр", то и НАТО тоже. "Идите и попробуйте разберитесь с бумажным тигром", — призвал правитель РФ. Он без всякой детализации также указал, что Россия видит подготовку некоторых стран к ядерным испытаниям и "если это произойдет, Москва сделает то же самое".

В то же время президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 2 октября в Копенгагене заявил, что Россия достигла незначительных успехов на поле боя в 2025 году, поэтому необходимо продолжать, в частности, санкционное давление на нее, чтобы Кремль был вынужден садиться за стол переговоров с тем, чтобы закончить начатую им войну.

О чем и почему свидетельствует "валдайская" риторика Путина

Несколько часовое выступление Путина на "Валдае" и его дальнейшие ответы на вопросы, по мнению политолога, главы Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игоря Чаленко является четкой демонстрацией того, что он так ничего и не понял в том смысле, что нужно двигаться по пути деэскалации. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "К сожалению, никаких намеков на желание российского диктатора прекратить войну, нет. Наоборот, все его свежие месседжи, по сути, повторяют предыдущим, усиливая их. В определенные моменты, к слову, возникают определенные аналогии. Например, когда сегодня Путин говорит, что не будет нападать на НАТО, мы вспоминаем его заявления о том, что он не собирается нападать на Украину и это, мол, чушь. Таким образом, это все воспринимается, как дополнительная угроза уже другим странам Европы. Плюс — фактически Путин, прикрываясь шуткой, подтвердил, что это его белые беспилотные самолетики систематически залетают в европейские страны. Самый свежий пример — закрытие из-за дрона Мюнхенского аэропорта".

При этом, считает Игорь Чаленко, Путин на "Валдае" занимался и навешиванием лапши на уши россиян: "Когда Путин говорит, что для стабильности экономики в будущем нужно поднять НДС до 20-22%, он подает это под соусом блага для самих россиян. А вообще, по сути весь "Валдай" — это выступления по мотивам известнейших рассказов Оруэлла. И это действительно проблема и сигнал о нежелании Российской Федерации останавливаться. Несмотря на то, что Путин в очередной раз апеллирует к Соединенным Штатам, мы должны пережить еще как минимум один сезон активной фазы войны".

Путинские же упреки в адрес Европы политолог трактует следующим образом: "Целью антиевропейских заявлений является попытка добиться того, чтобы жертву войны в лице Украины перестали поддерживать, зато дали медведю ее съесть".

В то же время Игорь Чаленко саркастически высказывается относительно известного высказывания Путина о том, что, мол, против лома нет приема, кроме другого лома. В этом смысле эксперт, напоминая о вполне ожидаемых атаках РФ накануне отопительного сезона, указывает на тот самый украинский "лом" в виде ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим и энергетическим объектам.

Ставку на какую тактику в отношении Европы и США выбрал Путин

С одной стороны, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Дмитрий Левусь, заявления Путина на "Валдае" привлекают внимание, но с другой стороны — сенсаций с новыми и качественными смыслами не прозвучало.

"Ситуация сейчас складывается так, что Путин вынужден демонстрировать якобы жесткость и продолжать обвинять всех в том, что война продолжается. Если говорить об этом выступлении Путина, можно констатировать градус увеличения бреда, что объясняется, как тем, что он слишком долго находится у власти, так и тем, что ему до сих пор не удалось достичь поставленных целей", — подчеркивает эксперт.

Прогнозируя дальнейшие планы РФ, политолог констатировал: "Очевидно, что Москва не склонна ни к каким компромиссам/диалогам и ее стратегическая цель остается неизменной — добиваться капитуляции Украины и Запада, достигнув перед тем разрушения антироссийской, как говорят в РФ, коалиции поддержки Украины. И именно на это разрушение направлено заявление Путина относительно того, что это якобы Европа постоянно эскалирует ситуацию, провоцируя тем самым продолжение войны. Кроме того, это заявление сделано для того, чтобы симпатики Путина могли на него опираться и разрушать европейское единство изнутри".

Что же касается "приветов" Путина Трампу, то здесь, считает Дмитрий Левусь, глава Кремля не отклоняется от уже апробированной практики: "Мы и раньше видели, как Путин вытягивает Трампа на переговоры. При этом, очень показательно, что он отмахнулся от вопроса о том, кто инициировал встречу на Аляске, мол, какая разница кто, главное, что встреча состоялась. То есть, очевидно, что о встрече просили россияне и очевидно, что Путин неприятно чувствителен и уязвим вторичной ролью, хотя он пытается это всячески маскировать. Но, как бы там ни было, а Путин продолжает активно играть на трамповских представлениях о мире и его болевых точках и раньше это все срабатывало".

Важно

Трамп кричит, Путин молчит: почему глава Кремля игнорирует упреки и призывы президента США

Отдельное внимание, анализируя пассажи Путина на "Валдае", политолог обращает на кейс дронов в Европе. Не признавая и не отрицая причастность к систематическим провокациям с БПЛА, говорит Дмитрий Левусь, глава Кремля на самом деле щеголяет этим, будучи окрыленным безнаказанностью, которая, как известно, порождает вседозволенность. В целом, по мнению эксперта, Путин считает, что может и в дальнейшем продолжать такие силовые действия гибридного толка. В то же время, резюмирует политолог, в отношении США глава Кремля хочет снова разыграть ту же карту — благодаря лести непосредственно Трампу вызвать лояльность, из-за которой президент Соединенных Штатов и в дальнейшем будет откладывать введение санкций в отношении РФ на фоне имитации Москвой мирно-переговорного процесса.